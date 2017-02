Cứu sống bệnh nhân bị ói liên tục gần 5 tháng

14/02/2017 08:44

Ngày 14- 2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng cơ thể suy dinh dưỡng nặng. Bệnh nhân là bà N.T.T.T. (sinh năm 1971), ngụ tại Hưng Phú, Cái Răng, TP Cần Thơ. Bà T chia sẻ rằng, căn bệnh lạ khiến bà thấy vô cùng mệt mỏi. Trong gần 5 tháng qua, cứ ăn vào thì bà T. lại nôn ra hết, kể cả đồ ăn lỏng hay uống nước. Bà bị sụt hơn 10 kg, cơ thể bị suy kiệt chỉ còn nặng 30 kg. Vì thế, nhiều tháng qua bà T. phải ăn và uống liên tục để giữ sức cho cơ thể, lúc nào cũng cảm thấy mệt, nóng lạnh và đôi lúc lại thấy choáng váng, xây xẩm. Điều này làm cho công việc buôn bán của bà ở cửa hàng tạp hóa và chăm sóc gia đình gặp nhiều khó khăn.

Ths. BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương- Trưởng Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đang thực hiện thăm khám cho bệnh nhân T. sau phẫu thuật. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Được chẩn đoán bị co thắt tâm vị, bà T. cho biết đã từng điều trị bằng phương pháp nong cơ thắt tâm vị nhưng bệnh lại tái phát. Nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, bà T. được các bác sĩ tư vấn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Heller. Đây là phương pháp tối ưu dành cho người đã từng được kéo dãn cơ co thắt thực quản nhưng tái phát như bệnh nhân T.. Sau hơn 120 phút thực hiện, hiện tại bà T. đã có thể ăn uống bình thường. Hiện tại, sức khỏe của bà hồi phục tốt và chuẩn bị xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các chuyên gia y tế, cơ thắt tâm vị là đoạn nối giữa thực quản và dạ dày. Cơ này có nhiệm vụ mở ra để tiếp nhận đồ ăn, thức uống xuống dạ dày và co lại để tránh hiện tượng trào ngược thực quản dạ dày. Co thắt tâm vị là một bệnh hiếm gặp của thực quản, bệnh làm cơ thắt thực quản dưới không giãn ra, thức ăn không xuống được dạ dày nên bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc nuốt thức ăn và uống nước. Nguyên nhân của bệnh có thể do viêm, di truyền hoặc một bất thường của hệ thống miễn dịch làm tổn thương thực quản (bệnh tự miễn)…

Triệu chứng chủ yếu là nuốt nghẹn, đau ngực, sụt cân và nôn. Ở giai đoạn muộn, bệnh sẽ gây trào ngược thức ăn liên tục. Nếu trào ngược xảy ra vào ban đêm trong khi bệnh nhân đang ngủ, thực phẩm có thể gây ra ho và tắc nghẽn đường hô hấp. Thức ăn tích tụ cũng có thể đi vào khí quản và phổi dẫn đến nhiễm trùng (viêm phổi hít vào), nếu thức ăn tồn tại trong thực quản sau thời gian dài có thể gây loét thực quản. Từ những triệu chứng ban đầu mà người bệnh thường vẫn chủ quan lầm tưởng với chứng ăn không tiêu hoặc bệnh dạ dày, sau một thời gian, bệnh sẽ làm người bệnh bị sụt cân và suy kiệt vì không thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Chính vì thế, việc phát hiện và điều trị sớm là rất cần thiết. Để chẩn đoán bệnh, bệnh nhân có thể sẽ cần làm một số xét nghiệm như thực hiện chụp X quang, đo áp lực trong lòng thực quản, nội soi…

CÔNG TUẤN