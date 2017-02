Đà Nẵng 20 năm đổi mới

01/02/2017 15:21

Năm 2017, là năm Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời vinh dự được chọn đăng cai APEC, Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về những thành tựu đáng ghi nhận mà Đà Nẵng đạt được trong 20 qua.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẳng Huỳnh Đức Thơ

-PV:Thưa ông, thành tựu lớn nhất mà Đà Nẵng làm được trong 20 năm qua là gì? Đặc biệt biệt năm 2016?

-Ông Huỳnh Đức Thơ:

Thành tựa lớn nhất đó là tạo được sự đồng thuận đồng lòng của người dân,chung tay cùng chính quyền, Đảng bộ Đà Nẵng xây dựng một thành phố phát triển hiện đại, năng động và thân thiện với môi trường. Minh chứng cho sự phát triển, đó là những thành tựu về kinh tế -xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thực hiện tốt chính sách an sinh- xã hội, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từ đó tạo ra một bước đột phá mạnh mẽ để thực hiện tốt chính sách, chủ trương lớn của lãnh đạo Đà Nẵng và Trung ương đưa ra. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) giai đoạn 2001 - 2005 bình quân tăng 13%, thu nhập bình quân đầu người tính theo năm 2000 đạt 6,91 triệu đồng (460 USD) đến năm 2005 đạt 15,23 triệu đồng (1.015 USD), qua 5 năm tăng 2,2 lần; 10 năm sau, năm 2015 nâng lên rõ rệt đạt 62,65 triệu đồng (tương đương 2.908USD); tăng gấp 2,8 lần năm 2005 và gấp 02 lần năm 2010. Tốc độ đô thị hóa tiếp tục diễn ra nhanh chóng, không gian đô thị của thành phố gấp 4 lần trước đây và nhiều công trình giao thông đã trở thành biểu tượng, mang dấu ấn năng động, sáng tạo của thành phố, thể hiện một sức sống mới mãnh liệt của người Đà Nẵng. Đặc biệt, 20 năm qua, thành phố luôn thuộc nhóm dẫn đầu và có kết quả tốt về các Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Chủ tịch Huỳnh Được Thơ (thứ 2 từ trái qua) trắng đêm chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tàu du lịch Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn.

Nhiều năm qua, Du lịch thành phố liên tục phát triển nhanh, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Đà Nẵng liên tiếp là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế, được bình chọn là top 10 điểm đến hấp dẫn nhất mới nổi trên thế giới do khách du lịch bình chọn trên Trang web du lịch TripAdvisor năm2014; đượcchuyên mục Du lịch của tờ The New York Times (một trong những tờ báo uy tính của Mỹ) bình chọn là một trong 52 điểm đến hấp dẫn nhất trong năm 2015; năm 2016 được nhận giải thưởng “Điểm đến Sự kiện và Lễ hội hàng đầu châu Á 2016” do tổ chức uy tín thế giới World Travel Awards bầu chọn...

Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế và mẫu dấu. Ngoài các thành công về kinh tế, Đà Nẵng đã quan tâm giải quyết hợp lý các vấn đề xã hội thông qua thành công của chương trình “5 không, 3 có”, “4 an”thực hiện chủ trương an dân, chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, mục tiêu phát triển bền vững. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị trong những năm qua đã tạo sự đồng thuận cao của xã hội là nét đặc trung của nhân dân và cán bộ thành phố Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Đây là một trong những nền tảng mang lại cho Đà Nẵng hình ảnh một thành phố yên bình, trật tự, văn hóa.

Chủ tịch Huỳnh Được Thơ, trong một lần tiên phòng cùng ăn cá để khẳng định cá đến Đà Nẵng được an toàn góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong năm 2016, lần đầu tiên Đà Nẵng thu ngân sách cao nhất trong 20 năm qua, vượt hơn 22% dự toán và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm đầu tiên ngân sách thành phố thu đạt hơn 18,2 ngàn tỉ đồng. Chính vì thu ngân sách cao nên Đà Nẵng là một trong những địa phương phải điều tiết ngân sách về Trung ương cao nhất. Đặc biệt, thành phố đã được Trung ương ban hành Nghị định về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển. Nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế được tổ chức tại Đà Nẵng trong năm 2016 như: Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG5), Cuộc thi Thuyền buồm quốc tế Clipper, được đăng cai Tuần lễ APEC 2017…cùng các giải thưởng danh giá về du lịch, sự kiện do các tổ chức có uy tín của thế giới và châu Á bình chọn đã góp phần cải thiện và nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trong mắt người dân và du khách gần xa.

Chủ trương “Năm văn hóa văn minh đô thị” được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả tích cực; Đề án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách hoàn thành vượt kết hoạch. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung, khắc phục tình trạng ô nhiễm tại một số điểm nóng về môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

-PV: Người ta vẫn khen Đà Nẵng là “Thành phố đáng sống”, riêng ông thấy có đúng là “đáng sống” không và vì sao như vậy?

-Ông Huỳnh Đức Thơ:

Được bạn bè, du khách gần xa, các nhà đầu tư dành tặng cho danh hiệu “Đà Nẵng - Thành phố đáng sống” là một niềm tự hào không chỉ bản thân tôi, mà tôi nghĩ mỗi người con Đà Nẵng ai cũng tự hào về điều đó. Không phải đơn thuần để bạn bè trong nước và quốc tế gọi Đà Nẵng bằng cái tên triều mến như vậy đâu.Nó phải hội đủ nhiều yếu tố, như thành phố của những công trình mới mẻ, thú vị; nơi không ai thích "chặt chém" khách du lịch; bãi biển quyến rũ nhất hành tinh; Wifi miễn phí phủ sóng toàn thành phố; an ninh trật tự được đảm bảo, an lành. Du khách trong nước và quốc tế mỗi lần khi đến Đà Nẵng họ đều nhận thấy được sự thay đổi rõ nét không chỉ diện mạo mà ngay trong cách ứng xử cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn của con người Đà Nẵng. Để có được thành quả đó, là cả sự chung tay nổ lực của mỗi người dân Đà Nẵng, vì mục tiêuphấn đấuđể Đà Nẵng hướng đến với tất cả quyết tâm chính trị và khát vọng lớn lao nhằm xây dựng thành phố càng ngày càng an bình, văn minh, hiện đại.

Một góc thành phố Đà Nẵng

Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất đối với với một thành phố gọi là đáng sống là môi trường sống, môi trường làm việc và cuộc sống của người dân.Vẫn còn nhiều việc phải làm trong tương lai để đạt được những tiêu chí đó. Vì vậy, không được tự mãn, chủ quan, bằng lòng với hiện tại. Trong những năm đến, Đà Nẵng tiếp tục tập trung xây dựng Thành phố theo định hướng phù hợp với điều kiện phát triển, phát triển gắn liền với du lịch, giúp Thành phố phát triển bền vững, xanh và thân thiện với môi trường; kiên quyết xử lý tội phạm, hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, từng bước xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với danh hiệu “thành phố đáng sống” mà bạn bè gần xa dành tặng cho Đà Nẵng.

-PV: Những mục tiêu lớn của Đà Nẵng đặt ra trong năm 2017 là gì? Ông kỳ vọng thế nào về khả năng thành hiện thực của những mục tiêu đó?

-Ông Huỳnh Đức Thơ:

Những mục tiêu lớn được thành phố xác định trong năm 2017 là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, quy mô và năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư;đẩy mạnh thu hút nhiều dự án, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa và xã hội. Triển khai cụ thể hóa Nghị định số 144/2016/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng, Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04/11/2016 về Kết luận của Thủ tướng Chính phú tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố.

Thành phố đã chọn chủ đề hành động của năm 2017 là “Năm thành phố 4 an”, gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Để thực hiện quyết tâm này, thành phố đã có nhiều giải pháp hữu hiệu kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) từ sản xuất đến tiêu dùng. Về An toàn giao thông, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như phân luồng, cấm đỗ xe ngày chẵn - lẻ, mở rộng các điểm nút, lắp camera xử phạt nguội, tăng cường ý thức của người tham gia giao thông…

Đà Nẵng nhìn từ trên cao xuống

Trong năm 2017 phải ưu tiên đẩy mạnh đầu tư cho các công trình trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thành phố. Đặc biệt trong năm 2017, là năm đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển kể từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương với nhiều thành tựu to lớn. Bên cạnh đó, trong năm 2017 Đà Nẵng được chọn là địa phương đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Đây là những tiền đề quan trọng, tận dụng cơ hội để quản bá hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư, tạo động lực để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Với sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân Đà Nẵng, phát huy sự đồng thuận trong nhận thức và sự nhất trí trong hành động của tập thể UBND thành phố, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành và sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, sự giám sát chặt chẽ của các vị đại biểu HĐND thành phố và sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam thành phố, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành và hoàn thành tốt mực tiêu lớn đề ra trong năm 2017.

-PV: Xin cảm ơn ông!

Hoàng Dũng (thực hiện)