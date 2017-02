Đã nhồi nhét, còn “chặt chém”!

05/02/2017 22:34

Ngày 5-2, trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sau dịp Tết nguyên đán, nhu cầu người dân vào miền Nam khá cao. Lực lượng CSGT tỉnh này đã được tăng cường để kiểm tra, hướng dẫn giao thông và phát hiện một số xe chở vượt nhiều người so với quy định.

Hàng loạt xe vi phạm

Theo trung tá Nguyễn Anh Tuấn, từ mùng 1 Tết nguyên đán đến nay, CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp xe khách chở quá số lượng người quy định.

Những xe khách vi phạm bị đưa về nơi xử lý Ảnh: QUANG TÁM

Mới đây, ngày 4-2, khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 801 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền), lực lượng CSGT phát hiện xe khách Dũng Hương (biển số 38B-011.94) chạy hướng Bắc - Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện phương tiện này chở 60 khách, vượt 14 người so với quy định. Hành khách trên xe hết sức khổ sở vì bị nhồi nhét nhưng không còn sự lựa chọn nào khác vì hầu như xe nào vào Nam cũng chật kín.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) không xuất trình được giấy phép lái xe do trước đó đã bị Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt, tạm giữ bằng lái. Xe khách 38B-011.94 đã được đưa về Bến xe phía Nam TP Huế, toàn bộ hành khách chuyển qua xe khác để tiếp tục hành trình vào TP HCM.

Trước đó, ngày 3-2, PC67 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát hiện xe khách biển số 18B-011.45 do Nguyễn Văn Đức (ngụ huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển chở 48 người, vượt quy định 6 người nên xử phạt hành chính 27 triệu đồng. Tiếp đó, lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính 18 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Huy Lĩnh (40 tuổi ngụ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) do điều khiển xe khách 18B-013.19 chở quá số lượng người so với quy định.

“Lực lượng CSGT vẫn đang tiếp tục tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm những xe khách chở quá số lượng người quy định để bảo đảm an toàn giao thông” - trung tá Tuấn cho hay.

Tại Quảng Nam, rạng sáng 5-2, lực lượng CSGT Quảng Nam phát hiện xe khách 36B-013.34 (chạy tuyến Thanh Hóa - Bình Dương) do tài xế Nguyễn Văn Bảo (ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển trên Quốc lộ 1 chở 56/46 người. Liên tục sau đó, CSGT phát hiện xe khách 49B-010.66 do tài xế Nguyễn Đình Đạt (ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chở 57/43 người; xe khách 37B-018.87 do tài xế Dương Xuân Tiến (ngụ tỉnh Nghệ An) lái chở 55/46 người...

Trước đó, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng, tạm giữ bằng lái của tài xế Đỗ Văn Lào - người điều khiển xe khách 51B-050.70 chở vượt quy định 9 người; phạt tài xế Võ Xuân Ngọc 45 triệu đồng do điều khiển xe khách 51B-1665 chở vượt quy định 14 người...

Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó Trạm CSGT Thăng Bình - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay trong những ngày sau Tết nguyên đán, đơn vị liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều xe khách vi phạm, đa số là lỗi dừng, đón trả khách không đúng quy định, chạy quá tốc độ và nhiều nhất là chở quá số người cho phép.

Lo không kịp vào Nam làm việc

Sáng 5-2, dọc Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi, hàng ngàn người đứng đợi đón xe vào Nam. Chị Nguyễn Thị Tình (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) cho biết đã đợi gần 2 giờ nhưng vẫn chưa đón được xe. “Xe nào đi qua mình cũng đón nhưng tất cả đều đông nghẹt nên họ không dừng. Có xe dừng nhưng hét giá quá cao, gần gấp đôi ngày thường, nên mình không đi. Từ giờ đến trưa phải làm sao đón được xe vào cho kịp thứ hai làm việc” - chị Tình lo lắng.

Trong ngày, tại các tỉnh Bình Định, Quảng Nam... cũng có hàng chục ngàn người tràn ra Quốc lộ 1 đợi đón xe khách vào Nam. Chị Lâm Thị Như (quê Bình Định) cho biết đợi gần 6 giờ vẫn không đón được xe vào TP HCM. “Đợi chờ cả buổi như thế này, chấp nhận bị nhồi nhét, “chặt chém” mà vẫn không đón được xe. Không biết bao giờ mới vô được TP HCM cho kịp ngày làm” - chị Như bồn chồn.

Tình trạng xe vào Nam khan hiếm đã dẫn đến tình trạng “chặt chém”, nhồi nhét khách xảy ra nhiều nơi. Riêng tại Quảng Ngãi, rất nhiều xe dù đã đông nghẹt khách nhưng khi có người đứng đón, các chủ xe vẫn dừng lại, thỏa thuận giá cả rồi kéo khách lên. Nhiều hành khách phải ngồi ghế súp hoặc dưới sàn xe.

Anh Trần Trung Hiếu (ngụ xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lúc 9 giờ đón được một chuyến xe đi TP HCM nhưng khi lên xe bị dồn ép không thở được, đành phải xuống. “Họ còn bắt tôi trả 100.000 đồng mới chấp nhận cho xuống xe. Nếu không trả, họ không cho xuống. Vừa mất tiền vừa ấm ức trong lòng” - anh Hiếu bức xúc.

Không những tăng giá, nhồi nhét khách, tình trạng “xe dù bến cóc” cũng mọc lên khắp nơi. Đơn cử, tại các cây xăng đoạn gần Bến xe Quảng Ngãi có hàng chục điểm đón trả khách không đúng nơi quy định.

Năm nào cũng vậy! Ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cho biết năm nào cũng vậy, thời điểm sau Tết nguyên đán, lượng người vào Nam thường tăng đột biến. Đây là cơ hội để nhà xe nhồi nhét, “chặt chém” hành khách. “Tình trạng này năm nào cũng hết sức phức tạp. Lực lượng Thanh tra giao thông Quảng Ngãi đã lập nhiều tổ công tác trải dọc Quốc lộ 1 để phối hợp với công an các huyện, thành phố xử lý những hành vi vi phạm nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân đi lại. Nếu phát hiện nhà xe nào nhồi nhét, lấy giá vé quá quy định, chúng tôi sẽ xử phạt thật nghiêm” - ông Đạt khẳng định.

Quang Tám - Trần Thường - Tử Trực