Đại dự án chống ngập đang vướng

19/05/2017 22:16

Ngày 19-5, ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trung Nam Group - cho biết tiến độ dự án "Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1" do Tập đoàn Trung Nam Group làm chủ đầu tư hiện đã đạt gần 37% khối lượng thi công.

Cụ thể, cống Tân Thuận hiện đã tiến hành lắp khung vây và đổ bê tông bít đáy cho âu thuyền, thi công cọc xi măng và dầm mũi trạm bơm, thi công kè và móng cấu tháp. Cống Phú Xuân đang tiếp tục thi công đóng cọc và gia cố bờ kè phía quận 7, thi công khu vây, thi công van T2, trụ pin T3, đổ bê tông bị cọc ống và bệ trụ pin T1, đào đất trong khu vây trụ pin T2…

Theo ông Tiến, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30-4-2018 nhưng hiện đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng nên nếu không gỡ kịp thời thì khó về đích như dự kiến. Cụ thể, cống Phú Xuân còn vướng 14 hộ dân và 2 doanh nghiệp, cống Mương Chuối vướng 99 hộ dân, cống Cây Khô vướng 95 hộ, cống Phú Định vướng 16 hộ và 1 tổ chức; đê kè, cống cầu Kinh, rạch Bà Bướm… vướng 198 hộ và 12 doanh nghiệp.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang vướng mặt bằng Ảnh:THÀNH ĐỒNG

Đối với lo ngại mất an toàn giao thông thủy, xử lý bùn, ông Tiến khẳng định trong quá trình thi công, Trung Nam Group đã phối hợp với các lực lượng chức năng của TP điều tiết giao thông thủy, phân luồng cho tàu thuyền của người dân, đơn vị doanh nghiệp qua lại. Riêng việc xử lý bùn nạo vét, ông Tiến cho rằng do đa số bùn từ cửa sông đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra mức độ nguy hại không nhiều nên không phải qua xử lý. Do đó, số bùn đất sau khi lấy từ công trình đã được đổ về bãi tập kết ở xã Phước Kiểng, Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và xã Phong Phú (huyện Bình Chánh).

Ông Tiến thông tin thêm, dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), theo ký kết TP sẽ thanh toán cho chủ đầu tư 84% giá trị tiền mặt, còn 16% bằng quỹ đất. Tuy nhiên, hiện TP đang tiến hành thủ tục thẩm định giá trị một số khu đất để chỉ định hoặc cho chủ đầu tư lựa chọn, tương đương số vốn mà chủ đầu tư bỏ ra làm dự án.

Dự án "Giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1" có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng được khởi công từ tháng 6-2016. Mục đích nhằm kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP. Hiện tại, dự án đang huy động 1.850 cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động, trong đó có hơn 12 chuyên gia nước ngoài, cùng với 950 thiết bị máy móc...



Sỹ ĐÔNG - Thành ĐỒNG