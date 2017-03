Đâm vợ vì tội “ham vui”, chồng ra bờ sông tự tử

02/03/2017 11:55

Trưa 2-3, ông Nguyễn Hữu Tâm -Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết người dân khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông vừa phát hiện nghi can Trang Anh Chính (SN 1971, ngụ ấp 3, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức), kẻ đâm vợ bị thương nặng, đã tự tử.

Đoạn đường nơi xảy ra án mạng

Khoảng 13 giờ ngày 1-3, ông Chính đi làm về nhưng không thấy vợ là Trần Thị Thùy Hương (SM 1973) ở nhà, ông hỏi thăm thì được biết vợ được nhóm bạn rủ dự tiệc tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An..

Dù đã ly thân, nhưng ông Chính bực tức về việc thường xuyên đi chơi của vợ. Đã có lúc ông dọa nếu bà Hương tiếp tục tham gia các cuộc vui vô bổ sẽ “xử” cho chết rồi chết theo.

Do nghi vợ có mối quan hệ bất chính, ông Chính đến khu vực cầu Bà Hạt thuộc khu vực ấp 3, xã Thạnh Lợi ngồi chờ.

Gần 10 phút sau, thấy vợ được một phụ nữ khác chở về, ông Chính chặn xe, gây gổ rồi chém vào đầu bà Hương. Bà Hương định bỏ chạy thì bị chồng nắm áo kéo lại, đâm vào sườn, bụng làm bà gục xuống. Đâm vợ xong, ông Chính bỏ xe, băng ra phía bờ sông Vàm Cỏ Đông trốn.

Bà Hương được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, tính mạng đang nguy kịch. Do khu vực bờ sông rộng, việc truy tìm của công an gặp rất nhiều khó khăn. Trưa 2-3, người dân phát hiện nghi can đã chết cạnh chai thuốc diệt cỏ.

Theo công an, trước đây ông Chính đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

