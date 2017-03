Dân lao đao vì khu tái định cư “đắp chiếu”

04/03/2017 22:48

Dự án tái định cư (TĐC) Khe Mư có tổng số vốn đầu tư trên 80 tỉ đồng, khởi công vào tháng 5-2010. Theo kế hoạch, đến ngày 30-12-2011, dự án sẽ hoàn thành. Mục tiêu của dự án là bố trí TĐC cho 120 hộ dân vạn chài ở huyện Thanh Chương.

Sau 7 năm khởi công, đến nay, khu TĐC này bị bỏ hoang. Nhiều công trình được đầu tư tiền tỉ như nhà văn hóa, trường mầm non do không có người trông coi trở thành nơi trú ngụ của trâu bò. Các hạng mục khác như đường, cầu cống, điện... vào khu TĐC bị hư hỏng, xuống cấp. Khu đất rộng gần 300 ha của dự án trở thành bãi đất hoang, cỏ dại um tùm.

Ông Nguyễn Văn Dần, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy, cho biết: “Dự án dừng thi công mấy năm nay rồi, do không có người quản lý nên hiện tại nhiều hạng mục không còn sử dụng được. Hàng trăm ha đất của dự án bỏ hoang, trong khi người dân lại không có đất sản xuất”.

Chờ mãi nhưng không có chốn định cư, đời sống của hàng trăm hộ dân vạn chài ven sông Lam rơi vào cảnh khốn khó. Ông Lê Đình Minh (ngụ xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) bức xúc: “Là dân vạn chài, sống trên thuyền không có đất sản xuất, đời sống bấp bênh, khi nghe tin được chính quyền bố trí TĐC lên khu vực Khe Mư thì mừng lắm. Thế nhưng, chờ mấy năm nay rồi không thấy được chuyển đi, người dân rất hoang mang”.

Do bỏ hoang nhiều năm nên nhiều hạng mục công trình tại khu TĐC Khe Mư bị cỏ phủ đầy Ảnh: NGUYỄN PHÊ

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án khu TĐC Khe Mư được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 4-2009. Đây là dự án khu TĐC kiểu mẫu do Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng số vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh, bổ sung nâng lên 86 tỉ đồng.

Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - cho biết danh sách các hộ dân thuộc diện di dời, TĐC đã được UBND huyện bình xét, phê duyệt xong nhưng không thể di chuyển người dân đến nơi ở mới được vì khu TĐC xây dựng chưa xong. UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị, làm việc với đơn vị thi công, chủ đầu tư, họ hứa sẽ sớm khắc phục nhưng chờ nhiều năm rồi mà tình hình không được cải thiện.

Kinh phí triển khai xây dựng dự án TĐC Khe Mư được lấy từ nguồn ngân sách hỗ trợ của trung ương (70%), vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An 30%. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, thừa nhận: Nguyên nhân của việc khu TĐC Khe Mư thi công kéo dài nhiều năm do nguồn vốn của tỉnh cấp cho dự án này còn thiếu 15,7 tỉ đồng. Chi cục đã nhiều lần có văn bản kiến nghị lên UBND tỉnh cấp vốn để hoàn thành dự án nhưng chưa được giải quyết.

