Đề nghị khởi tố tổng giám đốc một công ty du lịch

13/01/2017 23:42

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có kết luận thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 4 năm (2011-2014) và các vấn đề liên quan. Cơ quan này cũng kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Tham ô tài sản” đối với ông Trần Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết luận thanh tra, ông Việt đã có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 650 triệu đồng của công ty.

Khu Du lịch Biển Đông - một doanh nghiệp trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu

Cụ thể, ông Việt nhận tiền tài trợ từ các doanh nghiệp quảng cáo tại Liên hoan Diều quốc tế 2012 (vào ngày 3-4-2012 và ngày 3-8-2012) nhưng không đưa vào theo dõi trên sổ sách kế toán. Sau đó ông Việt báo cáo đã xuất hóa đơn nhưng không thu được tiền; tự ban hành các văn bản và ra ngân hàng rút 650 triệu đồng. Ông Việt cung cấp cho thanh tra tỉnh những chứng từ chi cho liên hoan diều không hợp lệ, không xác minh được tính hợp pháp của chứng từ.

Ngoài ra, ông Việt còn có hàng loạt sai phạm như khai sai dẫn đến giảm số thuế phải nộp, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt; cho thuê tài sản trên đất với nhiều mục đích khác nhau, sử dụng đất không đúng mục đích nhà nước giao là kinh doanh du lịch; nhận chuyển nhượng lợi thế quyền thuê đất tại Khu Du lịch Nghinh Phong để góp vốn thành lập công ty không đúng quy định của nhà nước; tổ chức đấu thầu, quản lý dự án, thanh quyết toán các công trình xây dựng không đúng quy định…

Ngoài hành vi tham ô tài sản, thanh tra tỉnh còn kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ việc chuyển nhượng tài sản, lợi thế quyền thuê đất, góp vốn thành lập Công ty CP Du lịch Nghinh Phong giữa Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, Công ty CP Du lịch Nghinh Phong và Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Chuyển hồ sơ điều tra việc ông Việt ký duyệt cho ông Nguyễn Anh Mẫn, nguyên Phó Giám đốc khách sạn Sammy Đà Lạt, tạm ứng để thuê tư vấn triển khai dịch vụ trò chơi có thưởng với số tiền 650 triệu đồng; chấp thuận cho ông Mẫn bảo lãnh thanh toán các khoản nợ cá nhân 279 triệu đồng. Đến nay, số tiền trên vẫn chưa được trả cho công ty.

Ngoài trách nhiệm hình sự, thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, gần 4 tỉ đồng từ Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do kê khai thiếu các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt vào ngân sách nhà nước; 650 triệu đồng từ ông Việt do có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; gần 400 triệu đồng do nghiệm thu, thanh quyết toán công ty xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Khu Du lịch Biển Đông cho Công ty TNHH Kinh Bố không đúng quy định; hơn 5,5 tỉ đồng từ Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu do thực hiện việc chuyển nhượng lợi thế quyền thuê đất tại Khu Du lịch Nghinh Phong không đúng quy định...

Ngoài ông Việt, ông Nguyễn Tấn Đạt, nguyên Giám đốc tài chính và là kế toán trưởng Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 6-2012 đến nay; bà Võ Thị Lý, nguyên kế toán trưởng Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Nguyễn Vân Chính, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, là những người liên quan trực tiếp đến sai phạm trong vụ việc trên.

Ngọc Giang