Đề nghị khởi tố vụ nhóm thanh niên hành hung thương binh

02/02/2017 12:01

Cựu binh Hoàng Tiến Vin chính thức có đơn yêu cầu các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên đã hành hung ông ngày 25-1 do va chạm giao thông - Ảnh: Văn Duẩn

Sáng nay 2-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cựu chiến binh Hoàng Tiến Vin cho biết hiện ông vẫn đang phải nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội), kể từ ngày 25-1 vừa qua.

Ông Vin là thương binh hạng 2/4, mất sức 61%, là người bị một nhóm đối tượng hành hung dã man ngày 25-1 (tức 28 Tết Đinh Dậu 2017) do va chạm giao thông tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

“Sáng nay (ngày 2-2 - PV) tôi đã ký đơn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cùng các cơ quan tố tụng của TP Hà Nội và huyện Chương Mỹ, đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm thanh niên đã hành hung tôi dã man hôm 28 Tết tại huyện Chương Mỹ, chỉ vì va chạm giao thông”-ông Vin cho biết.

Nhóm thanh niên kẹp cổ, hành hung dã man thương binh Hoàng Tiến Vin - Ảnh cắt từ clip

Cựu binh Hoàng Tiến Vin đã bị nhóm thanh niên hành hung dã man vào chiều 28 Tết Đinh Dậu - Ảnh cắt từ clip

Đơn yêu cầu khởi tố hình sự được cựu binh Hoàng Tiến Vin viết đồng kính gửi: Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ. Trong đơn, ông Vin đã đề nghị các cơ quan tố tụng nêu trên khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104, Bộ luật Hình sự về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác” đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho ông vào ngày 25-1 (ngày 28 Tết) tại địa bàn thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trong đơn yêu cầu, ông Vin cũng cho rằng: "Hành vi của bọn chúng là côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, và gây tổn hại sức khoẻ cho tôi, chỉ vì cho rằng xe thương binh do ộng điều khiển quệt vào xe của chúng, mà chúng đã vô cớ hành hung, dùng nạng inox vụt vào bả vai tôi rất dã man, bất chấp sự can ngăn của người dân”.

Cựu binh Hoàng Tiến Vin sau khi bị hành hung dã man nằm điều trị tại Bệnh viện quân y 103 - Ảnh: Văn Duẩn

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đuổi đánh và hành hung một người đứng tuổi bị cụt chân lái xe thương binh.

Qua xác minh, được biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 25-1, tức 28 Tết Đinh Dậu 2017. Nạn nhân bị đánh là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) do lái xe ba gác va quệt làm xước sơn một chiếc ô tô 7 chỗ nên chủ xe và một số người khác đã đuổi theo hành hung ông Vin.

Ông Vin đi bộ đội năm 1972, vào tháng 5-1974, ông bị thương trong một trận chiến đấu tại Quảng Nam. Ông hiện được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Sau khi bị đánh, ông Vin đã được người nhà đưa vào Bệnh viện quân y 103 cấp cứu và vẫn đang nằm điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình từ ngày 28 Tết đến nay.

Văn Duẩn