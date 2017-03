Đi đến cùng sự thật

07/03/2017 23:34

Có lẽ, được cảm nhận rõ ràng nhất là âm vang và sức nóng từ “cuộc chiến giành lại vỉa hè” ở TP HCM và kế tiếp là Hà Nội. Ở đó, người ta không chỉ nhận thấy sự cương quyết trong hành động mà cả những phát ngôn chỉ đạo đanh thép.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị ở TP Hà Nội ngày 4-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: Tinh thần chung là Hà Nội không thực hiện theo cách ra quân rầm rộ mà làm bền vững theo trình tự 3 bước để người dân đồng tình một cách tâm phục khẩu phục, từ đó không tái lấn chiếm. Ba bước đó là tuyên truyền, nhắc nhở; kiểm tra việc thực hiện; xử phạt, cưỡng chế.

Cũng trong hội nghị này, giọng điệu của chủ tịch TP Hà Nội đã bất ngờ thay đổi khi ông nói “chắc như đinh” rằng, trong số hơn 180 quán bia vỉa hè thì có trên 150 quán có công an đứng đằng sau cùng những “mối quan hệ” khác liên quan đến một số lãnh đạo quận, phường... Những thông tin không mong muốn do người từng đứng đầu ngành Công an Hà Nội đưa ra cho thấy mức độ thách thức mà chiến dịch giành lại vỉa hè ở thủ đô phải đối mặt là không hề nhỏ, song sự tường minh của người lãnh đạo chắc chắn gieo vào lòng dân niềm tin về sự trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật và thay đổi nó.

Câu chuyện về sự thiếu trung thực của 2 nhà giáo ở Trường Tiểu học Nam Trung Yên cũng khiến nhiều người suy tư. Tám ngày sau khi quyết định cách chức được đưa ra, Quận ủy Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục công bố quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với bà Tạ Thị Bích Ngọc - Bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Hương - nguyên hiệu phó trường này.

Theo thông tin trước đó, 2 cô giáo này đã cố ý làm sai quy định khi cho ô tô chạy vào sân trường, dẫn đến tai nạn gãy chân nghiêm trọng đối với học sinh Trần Chí Kiên (kết quả giám định thương tật 32%). Đã vậy, họ lại có hành vi gian dối, ngụy tạo, biến có thành không, làm mất lòng tin của phụ huynh, học sinh vào nhà trường.

Trong câu chuyện này, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung lại cho thấy ông muốn đi đến cùng sự thật khi nói rằng việc kỷ luật 2 cán bộ của trường không phải là khép lại sự việc mà để phục vụ công tác điều tra, nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý.

Đã có quá nhiều từ ngữ nói về hành vi của 2 cô giáo, từ lên án, kinh ngạc đến chua chát. Lên án thì dễ hiểu. Còn kinh ngạc, chua chát vì không hiểu tại sao những người nhận lãnh thiên chức nghề giáo, được xã hội kính trọng lại hành xử như vậy. Lẽ nào 2 cô giáo tự xóa hình ảnh của mình trong những tâm hồn ngây thơ và trong ánh mắt đồng nghiệp dễ dàng đến thế!?

…

Cái mới trong triết học là cái biểu hiện sự phát triển phù hợp quy luật của sự vật, hiện tượng nhưng nó thường không diễn ra dễ dàng mà phải trải qua đấu tranh giằng co, dai dẳng, quyết liệt. Cuộc chiến cổ vũ cái mới trong xã hội đang diễn ra như vậy và nó đòi hỏi phải đi đến cùng sự thật.

Cao Tuấn