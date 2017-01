Doanh nghiệp tư nhân bỏ trăm tỉ đồng xây nhà máy nước sạch

07/01/2017 15:18

Nhà máy nước sạch tư nhân được đầu tư gần 100 tỉ đồng tại Thanh Hóa đi vào hoạt động, phục vụ nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân

Nước ngầm ngày càng cạn kiệt, nhiều nơi bị ô nhiễm nặng do hệ quả của việc sử dụng thuốc trừ sâu trong sản xuất, do vậy đời sống của hàng nghìn hộ dân của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua gặp nhiều khó khăn.

Nhà máy nước sạch An Bình là dự án nước sạch nông thôn đầu tiên do Công ty CP đầu tư An Bình làm chủ đầu tư. Đây là nhà máy nước tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại xã Quảng Văn (huyện Quảng Xương) với tổng mức đầu tư gần 100 tỉ đồng trên diện tích hơn 4 ha. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ khoảng 16.000 hộ dân với 64 nghìn nhân khẩu thuộc xã Quảng Văn và 8 xã lân cận.

Dự án được chia làm 2 gia đoạn, đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành với số vốn đầu tư gần 50 tỉ đồng, giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Sau nửa năm xây dựng, hiện nay dự án đã chính thức đi vào hoạt động.

Dự án nước sách đi vào hoạt động giúp người dân địa phương không phải lo lắng khi sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm

Được biết, hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa có hàng trăm dự án nước sạch được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn của nhà nước và các tổ chức phi chính phủ với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, hiệu quả mang lại cho người dân không cao, thậm chí có nhiều nơi bỏ hoang, gây lãng phí. Đây là dự án nước sạch nông thôn đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh, sẽ tạo ra một hướng đi mới cho việc xây dựng các công trình nước sạch.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn