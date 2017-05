Đôi vợ chồng già buôn bán tự do tử nạn trên biển

19/05/2017 10:32

Sáng 19-5, lãnh đạo Công an huyện Cô Tô (tỉnhQuảng NInh) cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến vợ chồng ông Lê Bá Lai và bà Vũ Thị Tâm (đều SN 1957, trú tại trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), thiệt mạng trên biển.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do gặp giông lốc, mủng của đôi vợ chồng này đã bị đắm khiến cả 2 bị đuối nước, thiệt mạng.

Theo thông tin từ UBND huyện Cô Tô, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17-5, tại cầu cảng xã Thanh Lân (Cô Tô), người dân địa phương phát hiện 1 thi thể nữ trôi dạt vào bờ và nhanh chóng báo cơ quan chức năng trục vớt và xác minh.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Lân đã phối hợp với Công an huyện Cô Tô tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nhân thân của nạn nhân. Ngay sau đó, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân là bà Vũ Thị Tâm (SN 1957, trú tại xóm Trại, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), làm nghề buôn bán tự do trên biển.

Theo người dân, bà Tâm thường đi bán hàng trên mủng cùng chồng là ông Lê Bá Lai. Trong ngày 17-5, nhiều người đã liên hệ với vợ chồng bà nhưng không liên lạc được.

Ngay lập tức, Công an huyện và chính quyền xã Thanh Lân đã huy động các lực lượng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến 6 giờ 45 phút ngày 18-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lê Bá Lai trôi dạt vào mom đá thuộc thôn 2, xã Thanh Lân.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định trong khi chạy mủng từ khu vực gần cảng Thanh Lân về hòn Thanh Mai thuộc thôn 3, xã Thanh Lân, vợ chồng ông Lai gặp giông lớn trên biển, đắm mủng khiến cả hai chết đuối.

Được biết ngay trong ngày 18-5, UBND huyện Cô Tô đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, Hội Chữ Thập đỏ huyện hỗ trợ 1 triệu đồng.

Tr.Đức