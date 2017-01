Dồn lực cho bay Tết

19/01/2017 22:29

Phóng viên: Thưa ông, hiện nay Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã có những biện pháp gì để phục vụ Tết Đinh Dậu 2017?

- Ông Võ Huy Cường: Chúng tôi đã tổ chức các đoàn công tác, thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ Tết 2017 và yêu cầu các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án phục vụ. Cụ thể là bố trí lại nhà ga hành khách nhằm tăng diện tích mặt bằng; tăng cường lực lượng, bổ sung biển chỉ dẫn để hướng dẫn hành khách làm thủ tục check-in, kiểm tra soi chiếu an ninh; bổ sung thiết bị, nhân lực phục vụ chuyến bay có số lượng hành lý lớn để bảo đảm giải phóng hành khách, hành lý tại nhà ga một cách nhanh chóng.

Chúng tôi cũng đã hướng dẫn hành khách cách thức sử dụng dịch vụ check-in tự động qua hệ thống web check-in, mobi check-in, kiots check-in để giảm tải cho các quầy thủ tục check-in tại nhà ga hành khách. Cùng với đó, cho phép tổ bay kiểm tra an ninh theo đường nội bộ để giảm lưu lượng người qua khu vực kiểm soát an ninh...

Dự kiến trong dịp Tết năm nay, các hãng hàng không tăng 20% chuyến bay Ảnh: LÊ CƯỜNG

Cục HKVN còn giao các cảng vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan, lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực quanh cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ đầu tuần đến nay, nhiều chuyến bay đã đóng cửa, nổ máy nhưng phải chờ 30 phút mới được cất cánh. Với tình trạng này, liệu vào các ngày cao điểm có tránh được việc thường xuyên hoãn chuyến (delay) ?

- Chưa thể nói trước được gì vì còn tùy thuộc tình hình cụ thể tại sân bay từng ngày và từng thời điểm. Hoạt động hàng không chịu tác động của rất nhiều lý do khác nhau chứ không chỉ do ý chí chủ quan của con người. Gần đây, hoạt động bay của cả 3 hãng nội địa đến thị trường Trung Quốc (khoảng 140 lượt chuyến/tuần) bị delay do thời tiết xấu, có mưa tuyết hoặc khói mù. Nhiều chuyến bay phải chờ 45 phút, thậm chí 8 giờ mới được cất cánh. Do máy bay về muộn ảnh hưởng dây chuyền khiến các chuyến bay ở Việt Nam không thể xuất phát đúng giờ.

Điều phối slot (lượt cất/hạ cánh) ở sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay cho phép mỗi giờ có 38 - 40 hoặc tối đa 42 lượt cất/hạ cánh nhưng vì những lý do khác nhau nên trong thực tế có thời điểm vượt quá mức tối đa nói trên, lên đến 45 chuyến hoặc nhiều hơn, dẫn đến nhiều chuyến bay phải vòng chờ trên trời. Khi đó, điều hành không lưu phải ưu tiên cho các chuyến đang bay chờ hạ cánh nên máy bay ở sân đỗ đã nổ máy rồi vẫn phải chờ thêm, không thể khởi hành đúng giờ dự kiến.

Ngoài ra, còn những lý do khác như trục trặc kỹ thuật ở các sân bay gần đó khiến chuyến bay đến vùng trời Tân Sơn Nhất muộn hơn dự kiến, làm bầu trời càng nghẽn thêm. Nói chung, có rất nhiều lý do khiến chuyến bay phải delay, không thể lượng hóa cụ thể được.

Theo đánh giá của Cục HKVN, việc phục vụ bay Tết 2017 tại Tân Sơn Nhất đang căng thẳng nhất ở khâu nào?

- Khó khăn nhất là không thể tăng thêm diện tích nhà ga và khu bay để đáp ứng đủ nhu cầu tăng chuyến tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Vào dịp Tết, các hãng tăng tải khoảng 11% so với lịch khai thác thường lệ. Bên cạnh đó, các chuyến bay thường lệ cũng đầy tải hơn ngày thường nên lưu lượng khách đổ về sân bay tăng lên rất nhiều. Trên trời, tần suất khai thác tăng cao và vì nhiều lý do khác nhau, máy bay đến vùng trời Tân Sơn Nhất chậm nên dồn ứ lại, phải bay vòng chờ. Nhà ga đã được mở rộng nhưng lúc cao điểm như dịp Tết thì rõ ràng nguồn lực được bổ sung không đáng kể. Chẳng hạn như không có thêm mặt bằng để lắp đặt thêm nhiều máy soi chiếu an ninh nên chắc chắn hành khách sẽ phải xếp hàng lâu để chờ làm thủ tục.

Chỉ tính con số cơ học, vận tải hàng không mỗi năm tăng trưởng đều ở mức 2 con số, vậy với những giải pháp như trên thì tình hình tại Tân Sơn Nhất bao giờ mới được cải thiện, thưa ông?

- Để giảm tình trạng bay vòng chờ trên trời và xếp hàng dưới đất thì việc phân bổ slot không thể để tới ngưỡng được. Hiện nay, khả năng điều hành được bao nhiêu chúng ta sử dụng hết bấy nhiêu là không phù hợp, phải có năng lực dự phòng. Tức là năng lực điều hành tối đa hiện nay là 42 chuyến/giờ thì chỉ cho điều hành 40 hoặc 38 chuyến/giờ để máy bay về hội tụ vào thời điểm đó còn có điều kiện xử lý. Vì vậy, lịch bay Tết đã phải tăng cường bay đêm.

Bên cạnh đó, phải tăng thêm năng lực đường lăn trong khu bay để các hoạt động trên khu bay thuận lợi hơn. Tăng thêm bãi đỗ để không phải kéo đi kéo lại máy bay đỗ nhờ bên khu vực quân sự. Giảm được mật độ hoạt động của phương tiện ở khu bay thì sẽ tăng được năng lực ra/vào của máy bay cất/hạ cánh, tăng khả năng cất cánh đúng giờ.

Xây bãi đậu xe, trạm trung chuyển để giảm kẹt xe Để giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên đang diễn ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và trong giai đoạn các năm tiếp theo, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đồng ý về chủ trương cho phép nghiên cứu việc xây dựng bãi đậu xe và trạm trung chuyển hành khách tại khu vực này. Cục HKVN đang phối hợp, hướng dẫn Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV - đơn vị đề xuất xây trạm trung chuyển) khảo sát, nghiên cứu phương án và vị trí xây dựng các hạng mục này. Sau khi xác định được vị trí và xây dựng phương án, Cục HKVN sẽ báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định. Đây là những giải pháp trước mắt phải làm để cải thiện tình hình. Còn để giải quyết triệt để thì phải chờ sân bay Long Thành xong giai đoạn 1.

