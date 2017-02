Đừng để "cái gì cũng phải xếp hàng lên Bộ"

17/02/2017 11:09

Làm việc với Bộ Xây dựng sáng ngày 17-2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, đã truyền đạt 6 vấn đề được Thủ tướng Chính phủ đặt ra với ngành xây dựng với mong muốn ngành này chuyển động mạnh mẽ hơn trong nội tại, đặc biệt là công tác tham mưu giúp Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt các nội dung Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thực hiện - Ảnh: Hồ Ý

Trong đó, về việc tham mưu giúp Chính phủ liên quan đến văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu thêm các nội dung của Luật Xây dựng 2014. Ngay việc chưa thống nhất, đồng bộ với các luật: Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư… rất cần xem xét trình Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi cho sát thực tiễn cuộc sống.

Cụ thể, với Nghị định 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải làm nhanh nhất, sớm trình Chính sửa đổi bởi đây là rào cản. Nhất là, khi triển khai Nghị quyết 60 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, các bộ, địa phương đều nói giải ngân chậm do thủ tục, quy định xây dựng nghị định cũng như trong việc làm các thủ tục rất khó khăn.

“Vấn đề thẩm định, kiểm tra, xử lý, xử phạt các dự án thi công, trước đây thuộc các sở xây dựng nhưng bây giờ cái gì cũng phải xếp hàng lên bộ, tạo ra tốn kém, lãng phí và khó khăn trong triển khai. Điều chỉnh tí xíu là lên bộ! Đề nghị bộ hết sức quan tâm gấp rút sửa cái này. Tinh thần sửa là mạnh dạn phân cấp, không phải tư tưởng bao cấp, ôm đồm”- – Tổ trưởng Tổ công tác chỉ ra.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá Nghị định 59 là nghị định rất phức tạp, liên quan đến nhiều vấn đề nên việc sửa không phải dễ. Đặc thù của ngành xây dựng là muốn làm gì thì làm, phân cấp thế nào thì phân cấp, cuối cùng vẫn phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn cho người dân, đầu tư hiệu quả và đảm bảo phòng chống lãng phí. Với tất cả những lý do đó, phải tính toán rất cẩn trọng. “Đẩy mạnh hậu kiểm nhưng xây dựng có lúc phải kiểm điểm trước vì có khi đến hậu kiểm thì xảy ra sự cố rồi. Do đó, chính bản thân Bộ Xây dựng là cơ quan đề xuất, trình sửa Nghị định này. Phân cấp lần này rất mạnh mẽ, bao gồm cả phân cấp đến địa phương, ngành, tổng công ty, tập đoàn có liên quan đến xây dựng”- Bộ trưởng Hà cho biết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu - Ảnh: Hồ Ý

Theo Bộ trưởng, lâu nay báo chí chỉ đặt vấn đề nhà 20 tầng mà Bộ Xây dựng vẫn thẩm định. "Lần này nói rõ 25 tầng, 75 m trở xuống giao cho các địa phương; còn trở lên đòi hỏi yêu cầu khác hẳn, phải có cơ quan chuyên ngành cấp bộ”- Bộ trưởng thông tin.

Đối với công trình giá trị 15 tỉ đồng trở xuống, Bộ trưởng Hà cho biết sau khi cân nhắc thì bộ đề nghị để chủ đầu tư có thể tự thẩm định. “Nhiều ý kiến nói 15 tỉ đồng với vốn nhà nước là cao, phải làm sao cân nhắc chống lãng phí. Chúng tôi cân nhắc dành cho họ quyền chủ động rất lớn. Tuy phân cấp thẩm quyền nhưng Bộ Xây dựng phải thực hiện tốt nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra”- ông Hà cho hay.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng truyền đạt lại nhiều nội dung khác được xã hội, dư luận quan tâm mà Thủ tướng chỉ ra để bộ có thể chuyển động mạnh mẽ về nhận thức. Đó là, công tác quy hoạch, quản lý, trật tự xây dựng; vấn đề phát triển thị trường nhà ở; vấn đề vật liệu xây dựng liên quan đến môi trường, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước…

Ph. Nhung