30/12/2016 23:15

Đây thực sự là một kết quả đáng mừng, là ghi nhận cho những nỗ lực của ngành du lịch, các địa phương, nhà đầu tư... Tuy nhiên, nhìn thẳng hiện trạng, hãy nói với nhau rằng: Nên vui chứ đừng vội tự mãn bởi còn ngổn ngang nhiều việc phải làm với du lịch Việt Nam.

Về cơ cấu du khách, dẫn đầu số khách quốc tế đến Việt Nam vẫn là khu vực Đông Bắc Á (đứng đầu là Trung Quốc) và Nga, khách đến từ châu Âu chiếm tỉ lệ 20%. Những hệ lụy từ khách Trung Quốc và khách Nga, báo chí cũng đề cập nhiều trong 2 năm qua, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục lưu ý khâu quản lý an ninh trật tự, cảnh quan môi trường… Ngay tại những địa danh du lịch trọng điểm, kết quả cũng không mỹ mãn. Năm 2015, trong số 7,68 du khách quốc tế đến Việt Nam, có 1 người đến Hội An nhưng lại có 60% khách nội địa chỉ ghé mà không tham quan và cũng chỉ 59% du khách lưu trú qua đêm tại Hội An, còn lại khách nghỉ qua đêm tại Đà Nẵng, Huế. Ở các tỉnh vùng Tây Bắc, thời gian khách lưu lại cũng rất ngắn, chỉ 1 ngày rưỡi. Đặc biệt là du khách quốc tế có muốn tiêu tiền cũng không có nhiều chỗ để tiêu khi ít chỗ vui chơi giải trí về đêm, dịch vụ đơn điệu. Con số chi tiêu 40 USD/khách nội địa và 80 USD/khách quốc tế cho thấy điều đó.

Báo cáo tác động kinh tế từ ngành du lịch của Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) cho biết năm 2015 đóng góp của du lịch Việt Nam xếp hạng 40 thế giới; về giá trị tương đối (tỉ lệ đóng góp trong GDP), du lịch Việt Nam xếp hạng 55 trên thế giới. Còn theo Tổng cục Thống kê, trong 5 năm 2011-2015, xuất khẩu dịch vụ du lịch chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của nước ta, trong khoảng 67%-71%. Những kết quả này cùng với thành tựu du lịch trong năm 2016 sẽ tạo đà thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn, khi chúng ta đã miễn thị thực cho du khách ở 22 quốc gia và nay tiếp tục cấp visa điện tử cho du khách, nâng chất lượng dịch vụ, kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh an toàn cho du khách.

Dù thế, chúng ta phải nhìn sang các nước bạn trong khu vực mà phấn đấu. Malaysia luôn nằm trong nhóm 10 nước hàng đầu thế giới về số khách quốc tế đến du lịch; năm 2016, Thái Lan đón hơn 32,5 triệu du khách quốc tế; Singapore đã vượt con số 15 triệu du khách mỗi năm. Còn ở ta, du khách muốn đến với Sa Pa trong khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mà diễm lệ thì nay Sa Pa đang trở thành một đại công trường, một đô thị đang thành hình. Từ ngày 1-1-2017, Khu Du lịch King Palace - Dinh 1 Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tăng giá vé lên gấp 5 lần so với trước. Những ví dụ nhỏ đó cho thấy tư duy làm du lịch ngắn hạn sẽ làm cho chính doanh nghiệp du lịch và ngành du lịch nước nhà khó đi lên nếu không sửa đổi.

Để du lịch Việt Nam tiến xa hơn phải đổi mới tư duy và hành động, để khách đến nhiều hơn và quay trở lại nhiều hơn...

Anh Trung