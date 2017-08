Dừng xét tặng Huân chương Lao động cho giám đốc sở tát lái xe

18/08/2017 17:55

Sở KH-CN Ninh Bình, nơi ông Vũ Đức Dũng đang công tác

Chiều 18-8, ông Vũ Tam Đạt, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội Vụ tỉnh Ninh Bình, xác nhận thông tin Ban này đã tạm dừng việc xét tặng Huân chương Lao động hang Ba đối với ông Vũ Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng là cán bộ đã chửi mắng, tát lái xe của Sở KH-CN là ông Vũ Hàm Linh do đi nhầm đường gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ông Vũ Tam Đạt cho biết sau khi có thông tin ông Dũng tát lái xe trong chuyến đi công tác tại Nghệ An, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội Vụ tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đơn vị này đã dừng xét, chờ kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình.

Theo ông Đạt, trong tháng 5-2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình đã có thông báo đồng ý với tờ trình của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về danh sách đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016 cho 4 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Trong danh sách có ông Dũng được đề xuất tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Việc xét duyệt, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Dũng đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở và của tỉnh xem xét, thấy đủ điều kiện để được xét duyệt tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Sau đó, UBND tỉnh Ninh Bình có tờ trình gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xét duyệt. Tuy nhiên, đang trong quá trình xem duyệt thì ngày 13-7 xảy ra sự việc ông Dũng tát lái xe trong chuyến đi công tác tại Nghệ An.

"Trước sự việc trên, chúng tôi đã báo cáo nội dung sự việc lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để xem xét lại việc xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vũ Đức Dũng và Trung ương đã tạm dừng để chờ kết luận của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình. Sau khi có kết luận, căn cứ vào mức độ vi phạm và Luật Thi đua - Khen thưởng, chúng tôi sẽ có đề xuất cụ thể về việc xét tặng Huân chương Lao động cho ông Dũng"- ông Đạt thông tin.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo tường trình của ông Vũ Hàm Linh, ngày 13-7, ông được lệnh lái xe đưa ông Vũ Đức Dũng và 2 cán bộ đi công tác tại tỉnh Nghệ An. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đoàn đến TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và lấy phòng nghỉ. Sau đó, cả đoàn đi dùng bữa tối, lúc về lại khách sạn, do trời tối và không quen đường ở Nghệ An nên ông Linh đã lái xe đi quá khách sạn khoảng 100 m. Thấy lái xe đi lòng vòng, ông Dũng đã nhảy xuống xe nên ông Linh đã xuống nghe thuyết phục ông Dũng lên xe, nhưng bất ngờ ông Dũng chửi bới rồi lao vào tát ông Linh ngay giữa đường.

Sau khi sự việc xảy ra, Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã yêu cầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh trả lời báo chí nói sẽ xử lý nghiêm minh sự việc trên.

