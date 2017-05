Gã đàn ông bất ngờ "thoát y" và làm càn ở Bình Thạnh

30/05/2017 19:59

Chiều 30-5, người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) từ trong quán nhậu trên đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM lao ra đường la hét, cởi quần áo và gây sự với mọi người.

Hình ảnh người đàn ông khỏa thân, đuổi đánh người đi đường gây náo loạn

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông còn đuổi đánh một số phụ nữ gây náo loạn cả đường phố. Sợ ông ta gây nguy hiểm cho người đi đường, chủ quán nhậu đã gọi điện cấp báo công an địa phương.

Lực lượng công an khống chế người đàn ông ngay tại hiện trường

Ít phút sau, công an có mặt tại hiện trường khuyên nhủ nhưng người đàn ông không chấp hành mà còn nằm xuống đường la hét, chửi bới om sòm. Lực lượng công an buộc phải khống chế đưa ông này về trụ sở công an làm việc.

Theo bà L. (chủ quán nhậu), trước đó người đàn ông này một mình đi vào quán nhậu để lai rai. Sau khi uống khá nhiều rượu, ông ta có biểu hiện say rồi gây sự, đuổi đánh khách. Thấy vậy, bà L. không bán rượu và yêu cầu vị khách này thanh toán tiền thì xảy ra sự việc như trên.

Sỹ Hưng