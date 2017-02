Gần 4.500 người nhập viện do đánh nhau trong 7 ngày Tết

02/02/2017 08:47

Số ca cấp cứu liên quan đến rượu bia trong dịp Tết nguyên đán tăng mạnh - Ảnh minh hoạ

Báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán của Bộ Y tế ngày 1-2 cho biết theo thống kê từ các cơ sở y tế trên cả nước, trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017 từ ngày 26-1 đến ngày 1-2 (từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán), tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 4.474 trường hợp, trong đó 550 trường hợp được xác định nguyên nhân do rượu bia. Trong số này có 20 trường hợp tử vong.

Tính ra, trung bình mỗi ngày Tết Đinh Dậu 2017 có 700-800 người nhập viện do “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau.

Bên cạnh đó, cấp cứu tai nạn giao thông cũng luôn nóng tại các cơ sở y tế trong những ngày Tết Đinh Dậu 2017. Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là gần 35.800 trường hợp ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện và theo lời khai của người bệnh, người nhà người bệnh. Trong đó có 19.5727 trường hợp va chạm nhẹ được xử lý và cho về trong ngày, có 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.

Tại báo cáo, Bộ Y tế cũng cho biết 23 bệnh nhân do vụ tai nạn xe ô tô khách gần chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) ngày mùng 3 Tết vẫn đang được điều trị ổn định tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), chưa có bệnh nhân nào được xuất viện.

Trong 7 ngày nghỉ lễ, thống kê tại các cơ sở y tế ghi nhận 160 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện), giảm 64 trường hợp so với năm 2016.

Trong khi đó khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ là 150 trường hợp, tăng 54 trường hợp so với năm 2016, không có trường hợp tử vong. Tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu là gần 2.500 trường hợp, trong đó hơn 700 trường hợp được xác định nguyên nhân do bia rượu.

Cũng trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, cả nước có gần 18.500 trẻ sơ sinh chào đời.

N.Dung