Gấp rút cấp số định danh cá nhân

Ngày 9-2, Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) đã họp đánh giá kết quả triển khai đề án và nhiệm vụ năm 2017.

Đã cấp 5,5 triệu căn cước công dân

Theo báo cáo của Bộ Công an, tính từ ngày 1-1-2016 đến nay, cơ quan này đã cấp 5,5 triệu căn cước công dân/số định danh cá nhân. Tuy nhiên, việc cấp số định danh cá nhân đang có những vướng mắc do chưa được triển khai đồng bộ trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 896 vào ngày 9-2

Cụ thể, hệ thống cấp căn cước công dân của Bộ Công an mới triển khai trên 16 tỉnh, thành và hệ thống đăng ký khai sinh điện tử của Bộ Tư pháp mới thực hiện trên 12 tỉnh, thành. “Đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân theo quy định của Luật Căn cước công dân để mở rộng phạm vi triển khai đồng bộ trên cả nước” - Bộ Công an kiến nghị. Theo đại diện Bộ Công an, việc triển khai đề án hiện không thiếu vốn mà vướng về thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam dẫn thực tế trong đời sống có việc “mua” biển số đăng ký ô tô, xe máy đẹp… và lo ngại tình trạng này có thể xuất hiện trong việc cấp số định danh cá nhân. Làm rõ thêm về quy trình cấp số định danh cá nhân, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) Trần Hồng Phú cho rằng mã số định danh cá nhân gồm 12 số, 3 số đầu mặc định là mã của 63 tỉnh, thành hoặc mã của 295 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công dân Việt Nam sinh ở tỉnh, thành nào hoặc quốc gia nào sẽ có mã cố định. Số thứ 4 là xác định giới tính, số thứ 5-6 là năm sinh, 6 số cuối là ngẫu nhiên.

Giải pháp cho những lo lắng về “mua bán” số định danh cá nhân đẹp, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, quả quyết: “Số định danh cá nhân được cấp ngẫu nhiên, không có chuyện chọn số, cũng không thể cấp trùng nhau được, vì thế không thể có chuyện “chạy” số đẹp”.

Triển khai tận cơ sở

Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá Đề án 896 chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến.

“Sau này, 1 đứa trẻ nếu do sự lạc hậu ở vùng miền núi khó khăn hay ở nước ngoài về mà khai sinh gặp trở ngại, không có số định danh có thể sẽ không được nhận vào học” - ông Bình phân tích.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, nhiều nơi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người dân còn nghèo, lại không quen đi làm thủ tục hành chính nên các địa phương phải chủ động xuống cơ sở làm cho bà con. “Người sinh ra ở Việt Nam phải được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của công dân, không thể để người dân không có số định danh thì bị gạt ra ngoài” - ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng nhất trí với kiến nghị chuyển cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 896 từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an để tiếp tục triển khai nhiệm vụ. Trong năm 2017, Bộ Công an và Bộ Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ trong việc mở rộng số địa phương được triển khai cấp số định danh cá nhân; bảo đảm các thông tin của công dân được thu thập chính xác, số định danh cá nhân được cấp theo một quy trình khoa học và đúng quy định.

Giao dịch điện tử đã được quy định rõ Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình công tác cải cách hành chính của ngành công thương và kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với kiến nghị của Bộ Công Thương về công nhận tính pháp lý của giấy phép điện tử trong giao dịch điện tử, Phó Thủ tướng nói rõ vấn đề này đã được điều chỉnh bởi Luật Giao dịch điện tử và đang được các bộ, ngành triển khai theo thẩm quyền như nộp thuế điện tử, khai báo hải quan điện tử. Về kiến nghị của Bộ Công Thương trong việc chỉ đạo thống nhất đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành có các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm sự tương tác trong công nghệ thông tin, phần mềm, đáp ứng yêu cầu kết nối thông tin trong môi trường mạng, kết nối với ASEAN, tạo sự thống nhất giữa các bộ, ngành; tránh lãng phí nguồn lực.

