Giải thể trường mầm non có hai cô giáo bạo hành trẻ

08/02/2017 08:36

Chiều 7-2, tại trụ sở UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Hai Bà Trưng và hiệu trưởng trường mầm non Sen Vàng đã có buổi làm việc với 73 phụ huynh có con em theo học cơ sở này.

Cơ sở mầm non Sen Vàng, nơi xảy ra vụ bạo hành

Tại đây, Hiệu trưởng trường Sen Vàng, Phạm Thị Tân đã nhận trách nhiệm về mình sau khi xảy ra vụ việc 2 cô giáo trường này bạo hành trẻ nhỏ. Do vậy, bà Tân xin làm đơn giải thể trường học. Kinh phí phụ huynh đóng góp sẽ được trường hoàn trả.

Quyết định giải thể trường Sen Vàng đã được chấp thuận từ cấp quản lý. Đại điện Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết 4 trường đồng ý tiếp nhận học sinh từ cơ sở Sen Vàng. Trong đó, 2 trường công lập là Minh Khai, Tuổi Hoa nhận trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi và 2 trường dân lập trong khu vực.

"Danh sách 73 học sinh đã được gửi đến các trường, sáng 8-2 các cơ sở này sẽ bắt đầu tiếp nhận. Phụ huynh có thể đăng ký"- Đại diện Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng nói.

Hai cô giáo bạo hành trẻ em

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Ở cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra ở cơ sở Mầm non Sen Vàng và 2 cô giáo trong clip bạo hành trẻ tên là Đặng Thị Bình (SN 1994, trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, trú tại xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập hai giáo viên của trường mầm non Sen Vàng lên làm việc sau khi video 2 cô giáo bạo hành trẻ em bị phát tán trên mạng xã hội. Bước đầu, hai cô giáo khai nhận do quá bức xúc về việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần nên đã không kiềm chế được bản thân, dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Ninh Cơ