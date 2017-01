Giảm áp lực tại sân bay Tân Sơn Nhất

11/01/2017 22:15

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ đã có buổi làm việc với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các ban ngành liên quan tại TP HCM về công tác phục vụ cao điểm dịp Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 11-1.

Đến sớm trước 3 giờ không hẳn tốt!

Theo Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam Trần Doãn Mậu, sản lượng hành khách và tần suất chuyến bay trong dịp Tết nguyên đán 2017 tăng 19,6% so với Tết năm ngoái. Riêng đợt cao điểm trước Tết (ngày 27 và 28 tháng chạp), dự kiến có tới 776 lượt chuyến bay/ngày, tăng 141 lượt chuyến so với lịch bay hằng ngày và tăng 92 chuyến so với cùng kỳ năm ngoái. Ở đợt cao điểm trước Tết, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ lượng hành khách lên tới gần 113.000 lượt, tăng 14.500 lượt so với cùng thời điểm năm trước.

Trước tình hình khách đi máy bay tăng mạnh, Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép tăng chuyến cho các hãng, trung bình mỗi ngày tăng 260 chuyến bay. Để tránh quá tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết sân bay đã bố trí thêm mặt bằng để các hãng lắp đặt quầy làm thủ tục tự động (ki-ốt check-in) nhằm giảm việc xếp hàng tại các quầy truyền thống, di dời 3 quầy hàng tại nhà ga quốc nội để tăng diện tích sử dụng cho hành khách ở khu vực phòng chờ, lắp thêm 3 máy soi chiếu hành lý xách tay…

Đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc thường xuyên trong những ngày qua Ảnh: GIA MINH

Cũng theo ông Tú, nhằm giảm áp lực cho sân bay trong đợt cao điểm Tết, lãnh đạo sân bay kiến nghị không tổ chức các hoạt động bay huấn luyện quân sự, tránh gây giao cắt với đường bay dân dụng. Các hãng hàng không hạn chế thấp nhất những sự cố kỹ thuật, tăng cường nhân lực để giải quyết các bức xúc cho hành khách khi có chuyến bay chậm, hủy chuyến, bảo đảm kế hoạch khai thác bay.

Nghe các hãng hàng không báo cáo tình hình, nhất là khuyến cáo hành khách nên đến sớm 3 giờ trước khi bay, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ nói ngay: “Hãng nào cũng khuyến cáo đến sớm như vậy thì hành khách phải ăn, ngủ ở sân bay à?”. Theo ông Thọ, khuyến cáo như vậy thể hiện khâu tổ chức kém. Các hãng phải tính toán lại, có giải pháp thích hợp để phối hợp tốt chứ không thể đẩy khó cho người dân.

Cấm dừng xe để tránh ùn tắc

Liên quan đến tình hình kẹt xe quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, ông Trần Doãn Mậu cho biết hằng ngày, từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút, tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng hơn do trùng giờ cao điểm các chuyến bay cất, hạ cánh. Trước tình hình này, Cảng vụ Hàng không miền Nam đề nghị Công an TP HCM rà soát, không cho đỗ xe trên các tuyến đường cắt ngang quanh khu vực sân bay. Về lâu dài, giải tỏa nút giao thông vòng xoay Lăng Cha Cả, vòng xoay Hoàng Minh Giám… để giảm tải cho tuyến đường Trường Sơn.

Về giải pháp trước mắt, ông Đặng Tuấn Tú đề nghị giải tỏa dải phân cách cây xanh trên đường Trần Quốc Hoàn (đoạn từ Phan Thúc Duyện đến Lăng Cha Cả) để tăng diện tích lưu thông xe. Đề nghị CSGT tăng cường công tác điều tiết ở các nút thắt như vòng xoay Lăng Cha Cả - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, đường Trường Sơn... Phải điều tiết giao thông từ xa chứ chỉ trong khu vực sân bay thì không giải quyết được vấn đề ùn tắc, kẹt xe.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP HCM, đường Trường Sơn có đến 40.000 ô tô lưu thông/ngày, trong đó xe vào sân bay không nhiều. Hiện tại, tình hình kẹt xe ở các tuyến đường xung quanh sân bay không căng thẳng như các năm trước nhờ có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng. “Sở GTVT cùng Công an TP đã thống nhất phương án xử lý nhanh sự cố trên đường nhằm tránh ùn tắc kéo dài, đồng thời cấm dừng, đỗ xe trên các tuyến đường quanh khu vực sân bay…” - ông Cường thông tin

Phối hợp tốt với CSGT Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các bên liên quan phối hợp linh động, linh hoạt với nhau để giải quyết hiệu quả việc ùn tắc giao thông và an ninh, an toàn tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. “Có vấn đề gì vượt thẩm quyền, cần xin ý kiến của Bộ GTVT thì cứ thông tin trực tiếp cho tôi để xử lý kịp thời. Bài học kinh nghiệm là phải phối hợp tốt với CSGT để họ thường trực ở sân bay hỗ trợ, nhất là trong những ngày cao điểm. Những vấn đề ùn tắc trong sân bay, các đơn vị phải phối hợp xử lý nhanh” - ông Thọ yêu cầu.

THÁI PHƯƠNG