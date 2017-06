Giám định chất ma túy thanh niên nhảy từ nóc trụ sở công an

03/06/2017 10:34

Ngày 3-6, đại tá Phùng Tất Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi anh Doãn Hoàng Giang (38 tuổi, ngụ tại Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), cơ quan chức năng cũng đã gửi mẫu đi giám định chất ma túy đối với nạn nhân này để phục vụ công tác điều tra.



Thanh niên cố thủ trên nóc trụ sở công an, la hét, chửi mắng bông quơ. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, sáng 1-6, anh Doãn Hoàng Giang chỉ mặc quần đùi, điều khiển xe tới trụ sở Công an TP Bảo Lộc và đòi vào bên trong. Trước những biểu hiện nạn nhân không thể kiểm soát được năng lực hành vi, lực lượng trực cổng đã yêu cầu anh Giang phải rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, sau khi dừng xe, người đàn ông này bất ngờ chạy vào trụ sở Công an TP Bảo Lộc la hét giống như biểu hiện của người bị "ngáo đá". Tiếp đó, Giang trèo lên nóc trụ sở công an (cách mặt đất khoảng 12 m) đi lại, chửi mắng bâng quơ. Công an TP Bảo Lộc đã cấp báo cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn Cứu hộ số 2 tỉnh Lâm Đồng, giải cứu nạn nhân. Lực lượng chức năng đã trải nhiều đệm cao su để phòng ngừa tình huống nạn nhân nhảy xuống.

Trong lúc một người trèo lên nóc trụ sở để vận động, thuyết phục nạn nhân thì anh Doãn Hoàng Giang bất ngờ nhảy thẳng xuống mặt đất. Do vị trí anh Giang nhảy xuống không trúng nơi có trải đệm nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Video Clip thanh niên leo lên nóc trụ sở công an cố thủ, la hét, chửi mắng bâng quơ.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, anh Doãn Hoàng Giang tử vong do đa chấn thương vì nhảy từ độ cao khoảng 12 m xuống đất. Chiều ngày 2-6, cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê nhà hậu sự.

Đình Thi