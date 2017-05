Giám đốc thuê "dọn dẹp", 2.000 cây chuối bị côn đồ triệt hạ

20/05/2017 12:13

Công an TP Hải Phòng ngày 19-5 đã chính thức lên tiếng về vụ việc hơn 2.000 cây chuối trong vườn của ông Phạm Văn Quân (SN 1959, thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) bị hơn chục đối tượng lạ mặt ngang nhiên ra tay triệt hạ vào ngày 15-5 vừa qua.



Ông Phạm Văn Quân "khóc ròng" trên vườn chuối hơn 2.000 cây bị các đối tượng xăm trổ triệt hạ - Ảnh: VNN



Theo thông tin Công an Hải Phòng cung cấp, ông Đỗ Văn Chí, Giám đốc Công ty TNHH Chí Linh (có trụ sở ở xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên) là người đã đứng ra tổ chức đốn hạ hơn 2.000 cây chuối trong vườn của ông Quân.

Trao đổi với phóng viên, ông Quân cho biết hoảng hơn 2 giờ sáng ngày 15-5, vợ chồng ông đang ngủ thì bất ngờ tỉnh giấc khi nghe thấy động mạnh quanh nhà.

Chạy ra ngoài quan sát, vợ chồng ông phát hiện hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá vườn chuối ven đê của gia đình.



Quá uất ức, vợ chồng ông Quân la hét, kêu cứu thì một số kẻ trong nhóm côn đồ dùng

Ngay sau đó, gia đình ông Quân đã cấp báo chính quyền địa phương và Công an huyện Thủy Nguyên về vụ việc. Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, triệu tập nhóm côn đồ trên cùng tang vật gây án về trụ sở UBND xã Cao Nhân lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bị công an triệu tập, nhóm côn đồ này đã được thả ra.

Liên quan đến việc gia đình ông Phạm Văn Quân bức xúc vì công an cho các đối tượng côn đồ được tại ngoại khi chưa làm rõ, Công an TP Hải Phòng khẳng định: Tất cả các đối tượng tham gia vụ việc trên không có ai liên quan đến lãnh đạo xã, huyện và TP. Đến nay không có bất cứ sự can thiệp nào đến việc giải quyết của Công an huyện và chính quyền địa phương.

Công an TP Hải Phòng thông tin thêm theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Thủy Nguyên, các cây bị chặt được trồng trên đất ở thôn 2, xã Cao Nhân, do ông Quân khai hoang từ năm 1989 với tổng diện tích khoảng 20.000 m2.

Đến năm 2007, ông Quân cùng một số người khác trong đó có ông Nguyễn Văn Bính (xã Cao Nhân) và ông Đỗ Văn Chí (SN 1971, trú ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên) thành lập công ty để làm xưởng đóng và sửa chữa tàu. Từ khi thành lập đến nay, công ty không hoạt động nên ông Quân tiếp tục trồng chuối và hoa màu.

Đến năm 2016, ông Quân mới biết mảnh đất trước đây mình khai hoang và sử dụng đóng cổ phần vào công ty đã do ông Nguyễn Văn Bính đứng tên. Còn lại diện tích đất do ông Quân đứng tên là 33.894 m2 lại ở khu vực giáp cống Thái Lai, xã Cao Nhân.

Về việc này, ông Quân đã có đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết. Ông Quân cũng không cung cấp được các tài liệu liên quan đến nguồn gốc thửa đất trồng chuối bị chặt phá.

Trong khi đó, theo thông tin ông Đỗ Văn Chí cung cấp, năm 2008, ông Chí thành lập Công ty Cổ phần Cao Hưng Thịnh chuyên sửa chữa, đóng tàu, trong đó có một số người góp chung vốn, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Bính, Nguyễn Đình Kỷ, Hoàng Thị Nhung, Trần Thị Chuốt và Phạm Văn Quân.

Các thành viên thống nhất giao cho bà Nhung, ông Bính, ông Quân làm thủ tục thuê đất với UBND huyện Thủy Nguyên. Thời gian sau, do kinh tế suy thoái nên ông Kỷ xin rút vốn và thống nhất chuyển Công ty Cao Hưng Thịnh đổi tên thành Công ty TNHH Chí Linh do ông Chí làm giám đốc.

Tiếp sau đó, ông Bính, bà Minh rút vốn và thỏa thuận giao 2 thửa đất và tài sản trên đất của họ cùng các giấy tờ liên quan cho bà Phạm Thúy Huyền (vợ ông Chí) và bà Hoàng Thị Ngọc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đối với 2 thửa đất trên. Hiện ông Quân còn 200 triệu đồng cổ phần trong Công ty TNHH Chí Linh.

Đến tháng 6-2016, Công ty Chí Linh có dự án thành lập 2 xưởng sản xuất gạch nên ông Chí yêu cầu ông Quân không trồng chuối thuộc phần đất của công ty và nhiều lần gửi thông báo về việc trả lại mặt bằng nhưng ông Quân không thực hiện.

Do vậy, ngày 1-4-2017, ông Chí ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Mạnh (SN 1973, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên), là nhân viên Công ty TNHH Chí Linh, thuê người "dọn dẹp mặt bằng" để phục vụ khởi công xưởng sản xuất gạch.

Khoảng 2 giờ sáng 15-5, ông Mạnh cùng một số người được thuê đã dùng dao phay, gậy gỗ chặt chuối để dọn dẹp mặt bằng trên thửa đất nói trên tại khu vực bãi bồi ngoài đê xóm 2, thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên.

Khi nhóm người trên đang chặt phá cây, ông Phạm Văn Quân ra ngăn cản nhưng bất thành. Trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, nhóm người trên đã chặt phá hơn 2.000 cây chuối, 12 cây nhãn con và 2 cây cau con.

Sau đó, Công an xã Cao Nhân đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên đưa 11 người về UBND xã giải quyết và thu giữ 11 con dao các đối tượng dùng để chặt cây. Sau khi làm rõ lý lịch các đối tượng, công an xã và huyện đã bàn giao số người này cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý.

Hiện, Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục giải quyết vụ việc theo trình tự, thủ tục tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm, xác minh nguồn gốc đất, các thủ tục liên quan về góp vốn, tranh chấp quyền sử dụng đất để làm rõ vụ việc".



Một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ khỏi tố vụ án hình sự nếu đủ căn cứ, tài liệu.

Trọng Đức