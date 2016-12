Góp sức vì sự bình yên

26/12/2016 22:59

Ngày 26-12, UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2006-2016) công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn TP.

64 mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết 10 năm qua, TP đã xây mới và nhân rộng 64 mô hình TDBVANTQ với 120 tên gọi khác nhau như: “Nhà trọ tự quản” (hiện toàn TP có 13.356 nhà trọ tự quản), “Xe ôm tự quản” (699 tổ với 7.625 thành viên), “Dân phòng tự quản” (115 tổ với 553 thành viên), “Ngành hàng tự quản” (67 tổ với 1.670 thành viên), “Nhóm hộ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)” (24.134 nhóm với 178.379 hộ), “Tổ công nhân đường phố phòng, chống tội phạm” (12 đội, 73 tổ với 1.719 thành viên), “Camera giám sát tình hình an ninh trật tự” (1.109 đầu thu và 13.109 camera), “Mô hình 5+1”…

“Các mô hình nêu trên đã thực sự lan tỏa trong đời sống cộng đồng, góp phần bảo đảm tốt ANTT ở địa bàn dân cư, ký túc xá, bến tàu, bến xe… Đồng thời, thông qua các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cũng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng” - đại tá Nhàn nói.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP HCM, trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo ông Nguyễn Phi Long, Đội trưởng Đội xe ôm tự quản phường Trung Mỹ Tây (quận 12), nhận thức rõ bên cạnh việc mưu sinh kiếm tiền nuôi sống gia đình thì cũng có trách nhiệm với xã hội nên các thành viên trong đội xe ôm tự quản đã đoàn kết, tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như truy bắt tội phạm. Từ năm 2008 đến nay, đội xe ôm tự quản đã cùng với lực lượng công an bắt 66 vụ với 71 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt khoảng 800 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy giao công an xử lý.

Ngoài cá nhân trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trật tự, các câu lạc bộ cũng góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Điển hình là ở quận 9, nhiều câu lạc bộ đã được thành lập như: “Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ”, “Gia đình phòng chống tệ nạn”…

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9, cho biết tình hình tội phạm ở các địa bàn xây dựng mô hình đều có xu hướng giảm, hạn chế các vi phạm, tội phạm xảy ra ở khu vực dân cư. Các mô hình, điển hình tiên tiến trực tiếp hướng tới phục vụ nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm.

“Nhất là trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tố giác, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, gắn phong trào TDBVANTQ với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở” - bà Hương thông tin.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh trong 10 năm qua, phong trào TDBVANTQ tại TP đã từng bước phát triển; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, thực hiện các chương trình quốc gia, cuộc vận động, phong trào cách mạng và thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Theo đó, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, tấn công trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực trong công cuộc xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc...

Để đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới, ông Huỳnh Cách Mạng đề nghị lực lượng công an tiếp tục là nòng cốt tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức rà soát, phân loại chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ…

Dịp này, UBND TP HCM và Công an TP đã tuyên dương nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ giai đoạn 2006-2016.

Cung cấp nhiều thông tin cho công an Từ năm 2006-2015, quần chúng nhân dân đã cung cấp 612.249 nguồn tin liên quan đến ANTT giúp lực lượng công an xác minh làm rõ 64.868 vụ việc, bắt giữ 100.201 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 220,6 tỉ đồng. Quần chúng nhân dân đã cùng lực lượng công an chuyển hóa 1.838 địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; kéo giảm đáng kể số vụ phạm pháp hình sự; trực tiếp bắt 28.640 đối tượng; giao nộp 2.675 súng các loại, 100.573 viên đạn, 19.500 dao lê, mã tấu và hung khí tự tạo khác. Không chỉ vậy, với tinh thần trách nhiệm, người dân TP còn vận động 2.724 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với công an quản lý, giáo dục, giúp đỡ 223.183 đối tượng, trong đó có 105.648 đối tượng đã tiến bộ được ra khỏi diện quản lý.

Bài và ảnh: Bảo Nghi