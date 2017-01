Hàng trăm người đến công an tố công ty lừa đảo

11/01/2017 18:07

Chiều 11-1, hàng trăm người đến Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM tố cáo bà V.T.T.H, giám đốc một công ty trên đường S11 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM), lừa đảo với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Theo trình bày của các nạn nhân, họ được bà H. mời chào góp vốn kinh doanh thẻ cào của các mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile. Theo “hợp đồng kinh tế” được ký kết giữa 2 bên thì khách hàng tham gia phải đóng tiền ký quỹ tối đa 100 triệu đồng/người và được hưởng tiền lãi 10%/tháng.

Nạn nhân đang trình báo với Công an phường Tây Thạnh vì bị lừa đảo khi mua thẻ cào

Hằng tháng, khách hàng được lấy đơn hàng với số lượng tối đa chỉ 100 triệu đồng, tính theo mệnh giá thẻ cào thực tế (20.000 đồng trở lên). Nếu người nào đóng tiền ký quỹ cao thì được lấy số lượng hàng lớn, kèm theo giá chiết khấu “béo bở” hơn.

Trong hợp đồng, bà H. còn quy định điều khoản cam kết đến hết thời hạn hợp đồng bên B không muốn tiếp tục hợp tác thì phải báo trước cho công ty 45 ngày để nhận lại toàn bộ 100% tiền ký quỹ đã thế chân. “Trong trường hợp khách hàng tự ý chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường 35% giá trị hợp đồng”, ông N.V.K. (ngụ TP HCM) nói.

Có người bị lừa số tiền lớn chỉ biết ôm mặt khóc và tỏ ra hối hận

Với thủ đoạn trên, bà H. đã đưa con mồi vào tròng khi có hàng trăm người sập bẫy một cách oan ức. Theo tìm hiểu, người bị lừa số tiền ít nhất khoảng 20 triệu đồng, nhiều nhất lên hơn 2 tỉ đồng.

Anh N.Q.H. (quê Bình Định) đau đớn kể được người quen giới thiệu góp vốn vào công ty của bà H. kinh doanh thẻ cào ở khu vực các tỉnh miền Trung. Lúc mới tham gia, anh đóng tiền ký quỹ 100 triệu đồng, lấy thẻ cào các mạng trên về bán lại cho các đại lý. Theo anh H. ngoài tiền lãi hằng tháng, anh còn kiếm được không ít từ số tiền chiết khấu được công ty bà H. ưu đãi.

Thấy kinh doanh dễ kiếm lời, anh H. kêu gọi người thân gom góp đóng thêm tiền ký quỹ để mua thêm hợp đồng kinh doanh thẻ cào. Tổng cộng từ thời điểm tháng 6-2015 đến đầu năm 2017, anh H. ký 4 hợp đồng kinh doanh thẻ cào với bà H., với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Anh H. bức xúc: “Khi tôi ký xong các hợp đồng trên thì nhận được thông tin công ty của bà H. đóng cửa. Nhiều lần gọi vào số điện thoại của bà H. không được, tôi tức tốc vào TP HCM cùng nhiều nạn nhân khác đến công an địa phương tố cáo hành vi lừa đảo của bà ta”.

Nhiều người khác vì nhẹ dạ cả tin, chạy vạy khắp nơi mượn tiền để góp vốn kinh doanh thẻ cào với bà H. cũng nhận được kết cục tương tự. “Tôi còn kêu gọi một số người hùn vốn làm ăn chung, giờ kẻ lừa đảo ôm tiền bỏ trốn mới thấy hối hận”, chị M. (ngụ TP HCM) đau đớn.

Chiều 11-1, chúng tôi đến trụ sở công ty trên thì thấy đóng cửa, gọi điện nhưng không thấy ai bắt máy.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an phường Tây Thạnh cho biết đã tiếp nhận đơn tường trình của nhiều nạn nhân tố cáo bà H. có dấu hiệu lừa đảo. “Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho Đội Kinh tế Công an quận Tân Phú điều tra, xử lý theo quy định” - đại diện Công an phường Tây Thạnh nói.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG