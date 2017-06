Hành trình phá án ma túy "cực khủng"

02/06/2017 22:55

Chiều tối 2-6, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP đã đến thăm và thưởng nóng ban chuyên án triệt phá thành công đường dây sản xuất ma túy, thuốc lắc có quy mô lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Chuyên án 516E

Tháng 3-2016, qua trinh sát địa bàn, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và một số đối tượng thường xuyên bán lẻ ma túy, thuốc lắc tại các con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh; từ đó nắm được thông tin có một đường dây ma túy, thuốc lắc đang hoạt động tinh vi tại TP HCM.

Nhận định đây là đường dây ma túy nguy hiểm nên tháng 5-2016, Công an quận Bình Thạnh xin chỉ đạo Ban Giám đốc Công an TP xác lập ban chuyên án 516E để phá án. Cùng tham gia với Công an quận Bình Thạnh, Ban Chuyên án 516E còn có Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động PK20E…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo Công an TP HCM chúc mừng ban chuyên án Ảnh: Phạm Dũng

Công an xác định kẻ cầm đầu đường dây chuyên sản xuất, mua bán ma túy này chính là Trần Ngọc Hiếu (hay còn gọi là Hoàng béo, SN 1981; ngụ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trần Ngọc Hiếu tên thật là Văn Kính Dương. Tháng 11-2010, trong lúc thụ án 6 năm tù giam về tội vận chuyển ma túy, Dương cùng 3 phạm nhân cưa song sắt phòng giam đào thoát khỏi trại giam Cầu Cao của Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau khi trốn trại, Dương làm giả giấy tờ mang tên Trần Ngọc Hiếu rồi lẩn trốn vào TP HCM lập đường dây ma túy, thuốc lắc.

Dù là kẻ cầm đầu nhưng Dương không xuất đầu lộ diện mà điều hành từ xa. Thi thoảng, Dương mới đến kiểm tra các xưởng sản xuất ma túy, thuốc lắc đặt tại số 122 - khu biệt thự Trung Sơn, 125 - khu biệt thự Mỹ Kim 2 - Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) hoặc ở Đồng Nai, TP Nha Trang.

Để tránh bị theo dõi, Dương thuê người anh họ tên Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, ngụ Hà Nội), kỹ sư cơ khí, trực tiếp điều chế ma túy, thuốc lắc. Sau khi ma túy được sản xuất bằng dạng bột, Nam giao cho Lê Văn Mang (SN 1987, ngụ Cà Mau) vận chuyển về các xưởng sản xuất ma túy, thuốc lắc để tẩy sạch, sấy khô. Sau đó, Mang chuyển cho Phạm Bảo Quân (SN 1983, ngụ Hà Nội) dập thành từng viên và đóng gói rồi giao cho Hiếu và người tình Vũ Hoàng Anh Ngọc (hay còn gọi là Miu, SN 1994, ngụ quận 3 - TP HCM) cất giữ chờ tiêu thụ.

Ngoài ra, Dương còn giao cho người anh họ khác tên Nguyễn Bá Thành (SN 1974, ngụ Hà Nội) mua hóa chất từ Hà Nội chuyển vào TP HCM giao cho Hiếu sử dụng để sản xuất ma túy.

Đột kích

Sau hơn 1 năm theo dõi, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17-12-2016, các trinh sát ban chuyên án 516E phục kích bắt quả tang Sơn đang điều khiển ô tô mang 100 viên thuốc lắc đi giao tại quận Bình Thạnh. Khám xét nơi ở của vợ chồng Sơn tại quận 8, công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 570 triệu đồng. Ngày 18-12, trinh sát bắt giữ thêm Vũ Tuấn Phan (SN 1979, ngụ TP Hải Phòng), Tất Chí Cường (SN 1971, Việt kiều Canada) và Nguyễn Văn Phương (ngụ quận 7), đều là những đầu mối lấy hàng từ Dương.

Khám xét kho xưởng của nhóm đối tượng này ở căn hộ số 20 lô G2, đường số 40, phường Tân Phong, quận 7, công an thu giữ gần 20.000 viên thuốc lắc thành phẩm, 3,7 kg bột thuốc lắc và 35 kg ma túy đá, 670 triệu đồng…

Chờ đợi thời cơ chín muồi, ngày 3-4, ban chuyên án đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ vào cuộc chặt đứt đường dây ma túy, thuốc lắc của "ông trùm" Dương. Khoảng 15 giờ ngày 6-4, trinh sát phục kích bắt Phạm Bảo Quân (đàn em của Dương) khi đang vận chuyển hàng về kho tại số 125 khu biệt thự Mỹ Kim 2. Chỉ 15 phút sau, 1 tổ trinh sát khác đón lõng "úp sọt" "ông trùm" Văn Kính Dương tại sân bay Tân Sơn Nhất cùng nhiều đàn em.

Khám xét đồng loạt 13 điểm sản xuất ma túy và nhà ở của "ông trùm" này, công an thu giữ tổng cộng khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc và ma túy đá (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá hơn 200 tỉ đồng) và 10 tỉ đồng.

Tại thời điểm khám phá án, công an xác định Văn Kính Dương sở hữu 3 căn biệt thự sang trọng tại TP Nha Trang và 8 ô tô hạng sang, trong đó có siêu xe McLaren trị giá khoảng 25 tỉ đồng.



Chuyên án đi vào lịch sử Tại buổi thăm và thưởng nóng cho ban chuyên án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thay mặt đồng bào TP HCM cảm ơn lực lượng Công an TP HCM đã can đảm đấu tranh các băng nhóm tội phạm ma túy. "Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc. Thay mặt Thành ủy, UBND TP HCM, các ban, ngành, tôi nhiệt liệt chúc mừng lực lượng Công an TP HCM. Tôi nghĩ chuyên án này đã đi vào lịch sử đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy" - ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. Cám ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo TP, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, khẳng định thành công này không phải ngẫu nhiên mà đó là quá trình rèn luyện, gian nan phá án của các lực lượng; sự quan tâm, sâu sát chỉ đạo, tạo điều kiện cho các trinh sát đấu tranh với tội phạm.

