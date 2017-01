Họp mặt cán bộ Thành đoàn TP HCM các thời kỳ

14/01/2017 23:16

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành đoàn Phạm Chánh Trực, Bí thư Thành đoàn TP HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (phải) trao đổi với các đại biểu tại buổi họp mặt

Chương trình giao lưu, họp mặt nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng của thế hệ trẻ TP HCM đối với các anh hùng liệt sĩ, các gia đình tại tỉnh Bình Dương đã có công nuôi giấu, che chở cho các cựu cán bộ Đoàn trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta.

Các cựu cán bộ Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định đã ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình tham gia kháng chiến ở vùng căn cứ An Tây, Phú An và phường Tân An; cũng như những tình cảm và sự che chở mà bà con địa phương dành cho cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu tại vùng căn cứ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Vùng căn cứ An Tây, Phú An và phường Tân An vốn là mảnh đất bị bom cày đạn xới nhưng nay đã đâm chồi nảy lộc. Đây là nơi đã che chở, nuôi giấu bao thế hệ cán bộ Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định trong chiến tranh để phát triển lực lượng tham gia đấu tranh giải phóng đất nước”. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng mong muốn TP HCM, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành lân cận phát triển; cũng như có sự chung tay chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách tại những vùng căn cứ mà Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định từng đóng quân. Bởi nó không chỉ có ý nghĩa động viên giúp đỡ bà con, cô bác mà còn là tấm gương giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Cũng tại buổi giao lưu, họp mặt, các lãnh đạo đã trao những phần quà đến các gia đình và cá nhân đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ Thành đoàn thời kỳ kháng chiến tại vùng căn cứ An Tây, Phú An và phường Tân An.

Trước đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đến thăm và tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã Bến Cát là Nguyễn Thị Nghiêm và Phạm Thị Vấn. Tại đây, các lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi và chúc các Mẹ sống lâu, sống khỏe, tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc