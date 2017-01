Kẻ dùng kim tiêm tấn công nữ giáo viên là do mâu thuẫn tình cảm nam nữ

20/01/2017 14:01

Trưa 20-1, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho hay đã xác định được đối tượng chặn đường, dùng dao và kim tiêm tấn công nữ giáo viên mầm non tại địa phương.

Cụ thể, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Văn Tín (SN 1992, ngụ thôn 4, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) chính là đối tượng đã chặn đường, dùng dao và kim tiêm tấn công chị Nguyễn Thị Minh Th. (SN 1989, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, giáo viên Trường mầm non Tiên Cẩm) vào ngày 16-1. Công an huyện Tiên Phước sau đó đã vận động gia đình đưa Tín đến đầu thú.

Mũ bảo hiểm và xe máy nữ giáo viên bỏ lại hiện trường sau khi bị Tín tấn công

Tại cơ quan điều tra, Tín khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm với nữ giáo viên Th. nên vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 16-1, tại dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước), đối tượng này chặn đường, dùng dao khống chế, tấn công cô giáo Th. Trong lúc giằng co, nữ giáo viên bị 3 vết cắt trên cổ, má và cằm. Ngoài ra, Tín còn dùng kim tiêm đâm vào bả vai nạn nhân.

Cô giáo Th. sau đó đã chạy vào nhà dân cách đó khoảng 1 km để kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe cô giáo Th. dần ổn định nhưng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, nguồn tin có thẩm quyền tại địa phương cho hay đối tượng tấn công cô giáo Th. nghiện ma túy, tuy nhiên theo Công an huyện Tiên Phước, Tín không phải là đối tượng nghiện. Về thông tin đối tượng này đã tiêm thuốc độc vào người nữ giáo viên, lãnh đạo Công an huyện Tiên Phước cho rằng cần phải điều tra mới có thể xác định được.

Hiện tại, Tín đang được cho tại ngoại nhưng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Tr.Thường