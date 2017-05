Kẻ trộm dụ dỗ bé gái 8 tuổi đưa lên nghĩa địa giở trò đồi bại

26/05/2017 16:56

Chiều 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa bắt khẩn cấp Đặng Văn Phước An (SN 1994, ngụ đội 7, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), nghi phạm hiếp dâm bé gái 8 tuổi.



Tên yêu râu xanh hại đời bé gái 8 tuổi

Thông tin ban đầu, sáng 24-5, cháu M. (SN 2009, ngụ thị xã Điện Bàn) đang ở nhà bà nội một mình thì bị một đối tượng vào nhà dụ dỗ chở đi. Đến trưa cùng ngày, người nhà không thấy cháu M. nên báo công an tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Gần 15 giờ ngày 24-5, lực lượng công an cùng người dân phát hiện cháu M. tại một nghĩa địa ở thị xã Điện Bàn, cách nơi cháu bé sinh sống khoảng 6 km. Lúc này, cháu M. hốt hoảng, khóc lóc và kể lại rằng có một thanh niên vào nhà dụ dỗ nói chở đi kiếm bà nội rồi đưa đến nghĩa địa giở trò đồi bại.

Camera ghi lại cảnh An chở cháu bé trên đường đi lên nghĩa địa

Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động khoảng 30 cán bộ tỏa ra các hướng để truy tìm đối tượng. Từ mô tả của cháu bé và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 26-5, công an đã bắt được tên yêu râu xanh chính là An.

Tại cơ quan điều tra, An khai rằng sáng 24-5, đối tượng đi xe đạp dạo quanh tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp. An sau đó đã vào nhà cháu M. trộm ví da trong đó có 200.000 đồng. Do thấy chỉ có một mình cháu M. ở nhà, đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên dụ dỗ cháu M và chở đến nghĩa địa. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, An để cháu bé ở lại nghĩa trang rồi bỏ trốn.

Được biết, An không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, hay trộm cắp vặt. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Q.Vinh