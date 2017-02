Kéo máy bay vô chủ Boeing 727 ra bãi đất chờ đấu giá

10/02/2017 15:31

Chiếc maysbay vô chủ Boeing 727-223 hiện nay đang đỗ ở cuối đường lăn S1A - Ảnh: Nguyễn Hữu

Cục Hàng không Việt Nam đã đồng ý với phương án di dời máy bay vô chủ Boeing 727-223 bị bỏ 10 năm ở sân bay quốc tế Nội Bài trong quý I năm nay để không ảnh hưởng đến công tác khai thác chung của sân bay và chờ đấu giá.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (là đơn vị được giao quản lý chiếc Boeing 727-223 kể từ khi không xác định được chủ sở hữu) sẽ kéo máy bay ra khỏi đường lăn S1A. Như vậy, máy bay sẽ được kéo ra bãi đất, cách tim đường lăn S1A về phía Đông 20 m, cách tim đường cất hạ cánh 11R/29L là 174,2, và cách đường công vụ 6 m. Chiếc Boeing 727-223 nặng 80 tấn, cần vị trí đỗ rộng 55 mx40 m trên nền đất cấp phối đá dăm dày 30 cm, đầm chặt và cào bóc nền nguyên thổ dày 30 cm để chống lún.

Để di dời chiếc máy bay vô chủ Boeing 727-223 khỏi vị trí hiện tại, đơn vị thực hiện sẽ phải dùng kích 50 tấn kích đều từng càng máy bay và đặt trên các con lăn để di chuyển đến vị trí mới. Sau khi kích từng càng máy bay đến độ cao từ 15 mm-30 mm, kê tôn dày 15 mm vào tâm các bánh máy bay, đặt căn chữ U vào để tiếp tục kê kích đến độ cao phù hợp. Sau đó, cho con lăn lùa vào các lốp và hạ kích, rút căn cho các lốp máy bay lăn trên giàn con lăn, dùng tời điện 5 tấn mắc với các hố thế đào sẵn bằng palăng xích và bấm tời để di chuyển máy bay với tốc độ chậm.

Chiếc máy bay vô chủ Boeing 727-223 có trọng lượng 80 tấn, muốn di dời phải dùng kích 50 tấn kích đều từng càng máy bay đặt trên con lăn để di chuyển - Ảnh: Nguyễn Hữu

Để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình di dời, Cảng Hàng không Nội Bài phải có lực lượng giám sát trang bị bộ đàm, tuân thủ mọi yêu cầu của Đài kiểm soát không lưu và tuân thủ nghiêm mọi quy định về an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Khi chiếc bay vô chủ Boeing 727-223 nằm tại vị trí mới, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phải lắp đèn cảnh báo chướng ngại vật hàng không để đảm bảo an toàn hoạt động chung. Đồng thời nghiên cứu lập phương án đưa vào khai thác trở lại đường lăn S1A sau khi hoàn thành việc di dời máy bay Boeing 727-223.

Máy bay Boeing 727-223 trước đây thuộc sở hữu của hãng hàng không Campuchia Royal Khmer Airlines (RKA), thực hiện đường bay từ Siem Riep đến Hà Nội từ ngày 5-3-2007, với tần suất 1 chuyến/ngày. Đến ngày 30-4-2007, máy bay này bị sự cố và huỷ chuyến, đậu tại sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 1-5-2007 đến nay và trở thành máy bay vô chủ do hãng hàng không RKA không có ý định nhận lại.

Do điều kiện sân đỗ rất hạn chế, chiếc Boeing 727-223 nặng 80 tấn được kéo về đỗ tại cuối đường lăn SA1 từ ngày 16-8-2008, là một trong những vị trí đỗ của phương án khẩn nguy, nằm trong phạm vi canh gác an ninh và thường được sử dụng bố trí linh hoạt cho máy bay đến dự hội nghị quốc tế lớn. Việc máy bay đỗ tại khu vực này đã chiếm dụng vị trí, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại khu bay, tạo điều kiện cho chim và động vật hoang dã làm nơi trú ẩn, gây ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay ở Nội Bài.

Hiện nay được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện bán đấu giá chiếc máy bay vô chủ Boeing 727-223 này.

T.Hà