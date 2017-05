Kết luận vụ 79 người nhập viện sau khi ăn kẹo

27/05/2017 22:53





Hiện UBND huyện đang chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng về các mẫu bánh kẹo.

Hai em học sinh kể lại việc bị đau bụng sau khi ăn bánh kẹo của nhóm từ thiện vào ngày 11-5

Theo báo cáo của Công an huyện Krông Pắk, ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận được thông tin một số trẻ em người dân tộc thiểu số tại xã Ea Uy có biểu hiện ngộ độc thực phẩm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk sau khi ăn bánh kẹo do một nhóm người làm từ thiện phát. Nhóm trên gồm 12 người tự góp tiền mua 23 phần quà gồm mì tôm, muối, đường... tặng người dân nghèo ở buôn Hằng (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk). Còn thừa tiền, họ mua bánh kẹo phát cho học sinh và các em nhỏ. Cơ quan công an xác minh mục đích của nhóm người trên là làm từ thiện. Việc các em học sinh sau khi ăn bánh kẹo bị đau bụng và dị ứng là ngoài ý muốn.

Tin-ảnh: C.Nguyên