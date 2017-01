Khách quên Macbook, nhân viên vệ sinh sân bay "giấu biến"

09/01/2017 17:30

Soi chiếu an ninh tại sân bay - Ảnh minh hoạ

Thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết vừa xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tài sản của hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Mới đây nhất là cuối tháng 12-2016, bà N.T.G., nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Hoàn Mỹ, khi đang làm vệ sinh trong khu vực cách ly của ga đi quốc nội phát hiện một hành khách bỏ quên máy tính xách tay hiệu Macbook Air màu bạc. Theo quy định của sân bay, khi thấy khách quên tài sản, mọi cá nhân phải báo lại cho khách hoặc bộ phận có trách nhiệm để thông báo gửi trả đồ khách bỏ quên. Tuy nhiên, bà N.T.G đã giấu ngay chiếc máy tính đắt tiền và tìm cách đem ra ngoài nhưng đã bị lực lượng an ninh phát hiện, lập biên bản và bàn giao cho cơ quan Cảng vụ hàng không miền Bắc xử lý theo thẩm quyền.

Theo quy chế làm việc tại các sân bay trong cả nước, nhân viên làm việc tại sân bay khi vào khu vực hạn chế, khu vực cách ly phải đeo thẻ, đi qua cửa soi chiếu an ninh và bị kiểm tra trực quan đồ đạc mang theo. Các nhân viên bắt buộc phải khai báo và ký tên xác nhận về những tài sản như iPad, loại điện thoại sử dụng, máy tính xách tay, đồ dùng có giá trị… Nếu phát sinh tài sản khi hết ca, lực lượng an ninh sẽ đặt dấu hỏi nghi vấn và kiểm tra để kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận.

Trước vụ nhân viên vệ sinh giấu tài sản của khách để quên vài ngày, một nhân viên vệ sinh khác của công ty Hoàn Mỹ cũng bị bắt quả tang chiếm đoạt tài sản của hành khách. Cụ thể, hành khách tên V.T.H. đi chuyến bay TR2309 từ Hà Nội đi Singapore đã phản ánh với lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài về việc bị mất một túi màu đỏ để quên trên ghế ngồi tại khu vực công cộng, nhà ga hành khách quốc tế T2.

Thực hiện trích xuất hình ảnh qua hệ thống camera giám sát, Đội An ninh cơ động của sân bay phát hiện một nữ nhân viên vệ sinh tự ý lấy túi đồ của hành khách đi vào nhà vệ sinh nữ. Thực hiện kiểm tra, an ninh hàng không đã phát hiện nữ nhân viên này giấu chiếc túi đỏ của khách trong hộp kỹ thuật dưới chậu rửa nhà vệ sinh. Khi nhận lại túi, hành khách V.T.H. thông báo thiếu một túi mỹ phẩm và một bình giữ nhiệt đựng nước. Làm việc với cơ quan chức năng, nhân viên vệ sinh khai báo đã cho một nhân viên bán hàng miễn thuế ở sân bay vì chị này bắt gặp khi mang túi xách của khách bỏ quên vào nhà vệ sinh giấu.

Đại diện Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài cho biết đã và đang tiếp tục tăng cường giám sát nội bộ, kiểm tra an ninh gắt gao hơn với rất nhiều biện pháp kiểm tra trực quan và soi chiếu an ninh được áp dụng.

T.Hà