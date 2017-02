Khách Trung Quốc dọa đánh tiếp viên vì không được ngồi hạng C

06/02/2017 11:32

Hộ chiếu của hành khách gây rối trên máy bay

Theo tin từ nhà chức trách hàng không sân bay quốc tế Nội Bài, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hành khách người Trung Quốc vì gây rối, làm mất an ninh trật tự trên máy bay.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay VN 513 từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Hà Nội ngày 1-2. Khi máy bay đã qua hơn nửa hành trình, hành khách Liu Jun (SN 1968, người Trung Quốc), có ghế ngồi số 26C (hạng Phổ thông) lên khoang hạng C yêu cầu được ngồi tại đây. Do khách không có vé hạng C, tiếp viên phục vụ khoang C không đồng ý, mời khách về chỗ ngồi ban đầu nhưng ông Liu Jun đã không chấp hành.

Không được đáp ứng yêu cầu, ông Liu Jun lớn tiếng mắng chửi, lăng nhục và doạ đánh tiếp viên trưởng. Ông Liu Jun còn chửi bới, doạ đánh 2 hành khách ngồi tại hàng ghế số 5 của khoang hạng C do 2 hành khách này có ý can ngăn. Lo sợ bị hành hung, 2 hành khách ngồi ở hàng ghế số 5 đã đề nghị có sự trợ giúp của nhà chức trách sân bay quốc tế Nội Bài khi hạ cánh. Tổ bay đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc.

Căn cứ Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Liu Jun.

T.Hà