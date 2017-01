Khởi tố vụ 3 thiếu nữ lột đồ, đánh dã man cô gái

19/01/2017 14:18

Trưa 19-1, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết đang hoàn tất thủ tục và dự kiến trong chiều cùng ngày sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) về hành vi “Làm nhục người khác”.

3 cô gái hành hạ dã man người bạn cũ của mình

Theo một vị đại diện Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc, quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nội dụng vụ việc như sau: Do có mâu thuẫn trước đó, khoảng 12 giờ trưa 18-1, Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, ngụ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) đến rủ Huyền và chị em sinh đôi của Huyền là Lê Thị Phương H. (SN 2000) cùng Lê Minh Huyền Trang (SN 1998, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa) đến quán cà phê nơi Lê Trần Bảo Tr. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa) làm việc để tìm đánh Tr.

Tại đây, Dung nói Huyền và Trang xuống tầng dưới gọi Tr. lên để “nói chuyện”. Khi Tr. vừa lên, 3 thiếu nữ gồm Dung, Huyền, Trang lao vào đánh, túm tóc, đập đầu Tr. tới tấp rồi cùng nhau khống chế, lột áo quần trên người Tr.

Khi thấy có người đến, 3 cô gái tiếp tục kéo Tr. vào nhà vệ sinh tiếp tục hành hạ với những cú ra đòn liên tiếp. Sau đó, 3 cô gái trên đã lột sạch quần áo trên người Tr. mặc cho cô gái này ra sức van xin. Không chỉ đánh đập dã man người bạn cũ của mình, Dung còn quay clip và phát trực tiếp lên trang facebook cá nhân. Đoạn clip do Dung quay nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Đánh đập, túm tóc, lột đồ

Theo Công an huyện Đại Lộc, sau khi bị đánh, Tr. quá hoảng sợ và trốn trong quán. Cô gái này cũng không hề báo sự việc với cơ quan chức năng. Cho đến chiều cùng ngày, qua nắm thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã chủ động vào cuộc điều tra sự việc. Đến khoảng 19 giờ tối 18-1, Huyền đã được gia đình vận động đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Đại Lộc cho biết đến trưa 19-1, Dung và Trang vẫn đang bỏ trốn, hiện công an đang vận động gia đình đưa 2 thiếu nữ này đến đầu thú. “Sau khoảng thời gian nhất định, 2 cô gái trên không đến đầu thú thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố bị can và phát lệnh truy nã” – vị cán bộ Công an huyện Đại Lộc khẳng định.

Tr.Thường