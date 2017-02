Không còn cảnh “cướp lộc” sau lễ Khai ấn đền Trần

11/02/2017 06:53

Biển người vào đền Thiên Trường sau lễ khai ấn

Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định) năm 2017 được bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày 10-2 (14 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017). Vào thời điểm trên, kiệu được rước từ đền Cố Trạch (thờ Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn) sang đền Thiên Trường (thờ hoàng đế nhà Trần) để làm lễ.

Năm nay, khi bắt đầu buổi lễ, Ban tổ chức đã cho rất nhiều đại biểu ra ngoài nên có rất ít người có mặt trong buổi lễ, vì thế tình trạng ném tiền vào kiệu vẫn còn nhưng đã được hạn chế rất nhiều.

Đến khoảng 23 giờ 55 phút, khi ban tổ chức mở hàng rào chắn cho du khách và người dân vào trong đền dâng hương, biển người đã chen nhau xông vào cấm cung, nhiều người lao vào các bàn thờ ngó nghiêng để tìm "cướp lộc". Tuy nhiên, hoa và lễ vật sau buổi lễ đã được ban tổ chức dọn đi, đồng thời lực lượng an ninh đã được tăng cường rất nhiều nên du khách không có gì để lấy đã quay sang xoa tiền, sờ tay lên mình hạc, chuông đồng để cầu may.

Ở phía ngoài, nhiều người không chen chân được vào trong đã thắp hương vái vọng từ ngoài vào phía trong đền.

Đến 1 giờ sáng ngày 11-2, dòng người vẫn chen nhau vào phía trong đền Thiên Trường để dâng hương cầu bình an, may mắn. Dù cảnh tượng đông nhưng những hình ảnh xấu xí như những năm trước đã không còn. Một phần do năm nay ban tổ chức đã làm tốt công tác sắp xếp đồ lễ và tăng cường an ninh, mặt khác ý thức của người dân và du khách đã được nâng cao.

Hình ảnh dòng người kéo vào đền Thiên Trường sau lễ Khai ấn đền Trần năm 2017:

Kiệu đã được sẵn sàng cho lễ khai ấn

Kiệu được rước từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường để làm lễ. Lực lượng an ninh được thắt chặt, đại biểu cũng hạn chế nên không còn cảnh ném tiền rào rào vào kiệu như những năm trước

An ninh được thắt chặt, ngăn không cho du khách xông vào trong đền trong giờ khai ấn

Người dân chen nhau vào lễ, cầu may trong đền sau giờ khai ấn

Dân và du khách chen lấn, xô đẩy nhau vào khu vực cấm cung. Tuy nhiên năm nay ban tổ chức đã dọn sạch đồ lễ nên không còn để "cướp"

Nhiều người nhét tiền lên cửa, chắp tay khấn vái ngay trước bàn thờ trong cấm cung

Có người không vào trong được đã dâng lễ, thắp hướng ngay phía ngoài rồi khấn vọng vào trong

Rất nhiều đại biểu, khách mời được yêu cầu ra ngoài trước giờ làm lễ

Nhiều du khách bật điện thoại ghi lại khoảng khắc trong đêm khai ấn đền Trần

Không còn lộc để "cướp" như những năm trước, du khách đã quay sang dùng tiền xoa vào bàn thờ, lên mình hạc để cầu may

Bài-ảnh: Thanh Tuấn