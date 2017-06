Kiểm tra hành chính sau 21 giờ để chống đua xe

03/06/2017 13:18

Từ tháng 6 lực lượng PC67 kết hợp với các lực lượng khác kiểm tra hành chính đối với người dân sau 21 giờ.

Đại úy Trần Thị Hồng Nhung - Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền – Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an TP HCM cho biết bắt đầu từ tháng 6-2017, PC67 sẽ kết hợp với công an tại 24 quận -huyện ngăn chặn trình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng (TTCC). Hằng đêm từ 21h00, các tổ công tác liên ngành sẽ kiểm tra hành chính các thanh thiếu niên điều khiển dàn hàng ngang từ 02 xe trở lên có dấu hiệu nghi vấn tham gia tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, các trường hợp thay đổi kết cấu xe như màu sơn, đèn, còi, tem xe, thay lốp xe, "xoáy nòng, đôn nòng"…; lập biên bản xử lý nhằm tạo sự răn đe, giáo dục, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, đồng thời chủ động trong việc phát hiện các đối tượng nghi vấn phạm tội, các trường hợp cất giấu vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy…

Theo CP67, qua công tác nắm tình hình, vào dịp nghỉ hè năm nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động cũng có nhiều điểm khác và thường lợi dụng các sự kiện lễ hội để tụ tập gây mất TTATGT về đêm. Thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn nhằm đối phó với lực lượng chức năng như: bố trí người cảnh giới, xác định những đoạn đường vắng, vào thời điểm không có lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra sẽ tổ chức tụ tập, dợt xe, thi thố trong khoảng thời gian ngắn, "chớp nhoáng" rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác…

