Kỷ luật hàng loạt cán bộ để cho “cát tặc” lộng hành

07/03/2017 14:38

Ngày 7-3, thông tin từ UBND huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết lãnh đạo huyện này vừa ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ huyện, xã do có những sai phạm trong quá trình quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Một bãi tập kết cát trái phép dọc sông Chu trên địa bàn huyện Thọ Xuân

Theo đó, UBND huyện Thọ Xuân đã kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với ông Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện và ông Lê Năng Dũng, Trưởng phòng TN-MT huyện Thọ Xuân, do những sai phạm nêu trên.

Ngoài ra, UBND huyện Thọ Xuân cũng có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Xuân Bái, do buông lỏng trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã. Đồng thời. chỉ đạo xã Xuân Bái tiến hành kiểm điểm đối với tập thể UBND, Trưởng Công an xã và công chức địa chính do để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý khoáng sản, để cho "cát tặc", "đất tặc" lộng hành.

Trước đó, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, kinh doanh cát, đất trái phép trên địa bàn các xã Xuân Bái, Xuân Khánh, Thọ Nguyên, Xuân Phú, Quảng Phú… Các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản chưa thực hiện đúng theo phương án được phê duyệt như khai thác vào ban đêm, khai thác ngoài phạm vi mốc giới được cấp phép.

Dù UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, báo cáo kết quả cắm mốc giới khu vực được phép khai thác, phương án khai thác khoáng sản đối với các đơn vị được UBND tỉnh cấp phép trên địa bàn huyện. Tuy nhiên tại xã Xuân Bái, “cát tặc” vẫn lộng hành nên UBND huyện Thọ Xuân đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Xuân Bái và tiến hành giải tỏa 2 bãi tập kết cát trái phép này vào ngày 2-3.

Thanh Tuấn