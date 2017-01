Làm rõ vụ bắt sòng bạc, 1 người chết, 2 công an bị thương

03/01/2017 14:03

Sáng 3-12, gia đình đã đưa thi thể anh Phạm Đăng Toàn (SN 1988; ngụ xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) từ Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn (Bình Định) về nhà an táng sau khi được cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Theo gia đình nạn nhân, tối 2-1, anh Toàn đến sòng bầu cua tại chợ Định Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước chơi. Sau đó, tổ tuần tra Công an huyện Tuy Phước vây bắt sòng bầu cua này. Trong quá trình truy bắt, thành viên tổ tuần tra đã đánh anh Toàn bất tỉnh. Ngay sau đó, người dân địa phương đã yêu cầu tổ tuần tra đưa anh Toàn đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người thân đau buồn trước cái chết của anh Toàn - ảnh cắt từ clip

Tại đây, khi được các bác sĩ thông báo anh Toàn tử vong, nhóm người dân địa phương trên đã giữ và hành hung 2 thành viên trong tổ tuần tra Công an huyện Tuy Phước là thiếu úy Nguyễn Ngọc K. và thiếu úy Trần Đức T. rồi điện báo cơ quan chức năng đến giải quyết.

Giải thích về vụ việc trên, Thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, cho biết tối 2-1, tổ công tác liên quân của đơn vị được lệnh tuần tra, ra quân trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong dịp Tết. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đến chợ Định Thiện, thấy một nhóm khoảng 20-30 người đang tụ tập sốc bầu cua ăn tiền nên tổ tuần tra dừng lại kiểm tra. Thấy Công an đến, nhóm thanh niên đang ở sòng bầu cua bỏ chạy tán loạn. Khi đến nơi, tổ tuần tra thấy anh Toàn ngồi gục bên cạnh hàng rào chứ không ai đánh đập gì.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Toàn và việc 2 chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước bị đánh. “Quan điểm của chúng tôi là ai sai đến đâu xử lý đến đó chứ không có chuyện bao che” - Đại tá Ninh khẳng định.

Một diễn biến khác, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định cho biết kết quả khám nghiệm tử thi vào sáng cùng ngày cho thấy nạn nhân Toàn có tiền sử bệnh tim.

Liên quan đến vụ việc trên, rạng sáng 3-1, clip với những hình ảnh một nhóm người vây đánh 2 chiến sĩ Công an huyện Tuy Phước dài 1 giờ 24 phút 21 giây được đăng tải trên mạng xã hội YouTube và Facebook gây xôn xao dư luận địa phương.

Đ. Anh