22/12/2016 23:27

Chuyện “không tham của rơi” của nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT không phải hiếm. Có thể kể vài vụ việc: Chiều 17-8-2015, trên đường tuần tra, thiếu úy Lê Thành Trung (cán bộ Đội CSGT số 5 Công an TP Hà Nội) đã nhặt được một chiếc ví bị đánh rơi ở khu vực quận Hoàn Kiếm, bên trong có hơn 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Thiếu úy Trung đã liên hệ với công an phường tìm khổ chủ để trả lại.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2014, Tổ công tác CSGT Trạm Tân Đệ thuộc Phòng CSGT tỉnh Thái Bình trên đường làm nhiệm vụ đã nhặt được 600 euro và 3 triệu đồng, sau đó tìm anh Nguyễn Khải - người đánh rơi - trả lại…

Từ những hình ảnh đẹp về sự liêm khiết của lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng kể trên, chợt nhớ đến câu chuyện xảy ra hồi cuối năm 2015, cũng trong lực lượng CSGT. Đó là việc một thiếu tá Đội trưởng CSGT Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đề nghị một doanh nghiệp ở địa phương “hỗ trợ” mấy chục mét khối đá (loại dùng đổ bê-tông) để trưởng công an huyện xây nhà. Sau khi thông tin này “bị” lên báo, chỉ trong vài ngày, đã có đến hàng trăm lượt ý kiến bình luận trên các trang mạng xã hội, chỉ trích gay gắt.

Thật ra, số vật tư mà thiếu tá đội trưởng “xin” cho sếp chỉ trị giá chưa đến chục triệu đồng. Với người Việt - vốn xem trọng chữ tình - thì mấy chục khối đá chỉ là sự san sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Hiềm một nỗi, từ trước tới nay, người dân vốn không mấy thiện cảm với CSGT vì một số hành vi tiêu cực của một bộ phận thuộc lực lượng này nên động thái của vị đội trưởng CSGT ở Quảng Trị như đổ thêm dầu vào lửa.

Đành rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng và “nhân vô thập toàn” nhưng dẫn chứng những vụ việc trái ngược như vậy để thấy rằng trước sự tác động dữ dội của kinh tế thị trường hiện nay, cám dỗ vật chất hay nói cách khác là cái xấu đã và đang tác động đến nhận thức, lối sống, làm đảo lộn nhiều chuẩn mực đạo đức xã hội. Lực lượng công an cũng không ngoại lệ. Rất đáng tiếc khi một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an thiếu tu dưỡng, có biểu hiện sa sút về phẩm chất, đạo đức dẫn đến vi phạm kỷ luật; làm suy giảm lòng tin của người dân và đồng đội trong khi yêu cầu, đòi hỏi về lực lượng này phải luôn trong sáng, tận tụy.

Vậy nên, những hình ảnh đẹp về sự thanh bạch, liêm khiết của thiếu úy Lê Thành Trung hay các CSGT khác rất đáng được biểu dương trong toàn lực lượng để vun bồi lý tưởng mà các thế hệ đi trước đã dày công xây đắp: “Người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lê Trường