Loay hoay với... nước mắm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) nghiên cứu, rà soát toàn diện Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003) bảo đảm khắc phục các bất cập, phù hợp thực tiễn sản xuất trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tự công bố tiêu chuẩn chung?

Trước đó, ngày 30-11, nhóm các hiệp hội (gồm: Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết, Hiệp hội Nước mắm Nha Trang, Hiệp hội Nước mắm Cát Hải, Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam) đã cùng ký vào một văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ: Công Thương, Công an, Thông tin - Truyền thông, Y tế, NN-PTNT.

Tại văn bản này, các hiệp hội đề xuất nhiều vấn đề, trong đó cho biết sẽ sớm tự công bố tiêu chuẩn chung của nước mắm truyền thống và kiến nghị Thủ tướng sớm giao Bộ NN-PTNT soạn thảo và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm để có cơ sở phân biệt nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp hoặc nước chấm.

Về phía Bộ NN-PTNT, trong một văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chất lượng nước mắm, cho biết quy định về phụ gia trong sản xuất nước mắm, tiêu chuẩn quốc tế về nước mắm do Việt Nam và Thái Lan đồng đề xuất Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) ban hành (Codex Standard 302-2011: Standardforfish sauce) quy định 17 phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất nước mắm thuộc 6 nhóm: chất điều chỉnh axít, chất điều vị, chất tạo ngọt, phẩm màu, chất ổn định và chất bảo quản. Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 27/2012/TT-BYT và Thông tư 08/2015/TT-BYT quy định 400 phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm, trong đó quy định 17 phụ gia được phép sử dụng trong sản xuất nước mắm hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc tế Codex Standard 302-2011: Standardforfish sauce.

“Trong sản xuất nước mắm, có thể sử dụng một hoặc một số phụ gia nằm trong danh sách 17 phụ gia quy định. Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất nước mắm là được phép nếu phụ gia đó nằm trong danh mục cho phép, bảo đảm độ tinh khiết, đúng đối tượng sử dụng và không vượt ngưỡng theo quy định” - một lãnh đạo của Bộ NN-PTNT khẳng định.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống là sử dụng quá trình lên men tự nhiên của hỗn hợp bao gồm cá và muối. Nước mắm có thể được làm từ nhiều loại cá như cơm, nục, trích, thu... Tuy nhiên, thực tế hiện sản phẩm nước mắm đa dạng hơn. Ngoài sản phẩm được sản xuất bằng phương pháp truyền thống còn có các sản phẩm được tạo thành thông qua pha chế nước mắm sản xuất bằng phương pháp truyền thống bổ sung thêm các chất tạo màu, tạo ngọt, điều vị, bảo quản.

Theo Bộ NN-PTNT, các văn bản quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm nước mắm đã tương đối đầy đủ với 8 quyết định, thông tư, nghị định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, cho biết từ chỉ đạo của Chính phủ, bộ này sẽ sớm nghiên cứu, rà soát toàn diện tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý.

Chưa có quy định cụ thể

Tiêu chuẩn quốc tế CODEX STAN 302-2011 đưa ra định nghĩa nước mắm (product definition) “là dung dịch đạm trong (không vẩn đục) với vị cá mặn được tạo thành từ quá trình lên men hỗn hợp cá và muối”. Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 02-16:2012/BNNPTNT do Bộ NN-PTNT ban hành về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nước mắm cũng quy định khái niệm nước nắm theo Tiêu chuẩn quốc tế CODEX STAN 302-2011.

Tuy nhiên, Bộ NN-PTNT cho biết đây chỉ là khái niệm về nước mắm nói chung. Hiện chưa có văn bản nào quy định cụ thể về khái niệm nước mắm truyền thống (còn gọi là nước mắm nguyên chất, nước mắm cốt) và nước mắm pha chế từ nước mắm truyền thống (hay còn gọi là nước mắm công nghiệp) nên đang dẫn đến các cách hiểu rất khác nhau về nước mắm truyền thống.

“Đa số chuyên gia cho rằng chỉ có sản phẩm sản xuất bằng phương pháp truyền thống lên men hỗn hợp cá và muối, không bổ sung thêm bất kỳ nguyên liệu, phụ gia nào thì mới được gọi là nước mắm truyền thống; các loại sản phẩm pha chế từ nước mắm truyền thống thì phải được gọi là nước mắm pha chế hoặc nước mắm công nghiệp” - một đại diện Bộ NN-PTNT cho hay.

Thực tế, để phân biệt nước mắm truyền thống với các sản phẩm khác pha chế từ nước mắm, hiện Philippines cũng đang xây dựng tiêu chuẩn đối với sản phẩm nước mắm và sản phẩm nước chấm hương cá. Để minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm (TCVN 5107:2003) để làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống, phân biệt với các loại sản phẩm khác pha chế từ nước mắm.

Qua kết quả thanh, kiểm tra của Bộ NN-PTNT cho thấy hiện một số cơ sở sản xuất chỉ thể hiện thông tin về hàm lượng đạm trên nhãn, không công bố hàm lượng đạm axít amin hay đạm amoniac hoặc công bố không trung thực hàm lượng đạm. Ngoài ra, đối với các cơ sở sản xuất nước mắm sử dụng phụ gia thì việc thể hiện các thông tin về phụ gia đã được sử dụng trong quá trình sản xuất nước mắm cũng chưa minh bạch nên rất khó nhận biết, như: thể hiện không đầy đủ các loại phụ gia sử dụng; chỉ thể hiện mã số ký hiệu phụ gia; thể hiện các nội dung trên nhãn không đúng kích cỡ, vị trí theo quy định. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng khó nhận biết đầy đủ thông tin cần thiết về loại nước nắm, chất lượng, các loại phụ gia đã sử dụng... để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng.

Việc kinh doanh vẫn bình thường

Các siêu thị tại TP HCM cho biết ngay thời điểm thông tin một số nhãn hiệu nước mắm truyền thống có chứa chất asen vượt ngưỡng, các siêu thị vẫn kinh doanh mặt hàng nước mắm bình thường, không tạm ngưng hay gỡ bỏ sản phẩm nào. Lý do là những thông tin bất lợi cho sản phẩm thời điểm đó không phải do cơ quan chức năng có thẩm quyền công bố và cơ quan chức năng có thẩm quyền (cụ thể là Bộ Y tế) không có hướng dẫn, yêu cầu gì liên quan đến việc kiểm tra chất lượng hay thu hồi sản phẩm nước mắm đang bán tại các siêu thị. Việc nhập hàng, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với mặt hàng nước chấm.

Th.Nhân