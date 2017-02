Mầm non bất an

08/02/2017 22:52

Một lần nữa, một vụ hành hung trẻ em tại chính môi trường giáo dục lại diễn ra, xới lại câu hỏi: Chất lượng các trường mầm non đang được quản lý thế nào khi mà vấn đề an toàn cho trẻ là điều cơ bản nhất đang bị buông lỏng?

Đây không phải là một hiện tượng mới. Trong vài năm qua, liên tiếp các vụ hành hung trẻ tại các trường mầm non bị lôi ra ánh sáng. Thậm chí, đã có những vụ việc ra tòa, người vi phạm đã phải đi tù nhưng tình trạng có vẻ như không thuyên giảm, thi thoảng lại dấy lên một sự việc khiến xã hội rúng động.

Sau những sự việc trên, đã có nhiều giải pháp quản lý mạnh tay hơn của cơ quan chức trách địa phương được đưa ra như tăng cường thanh - kiểm tra, đưa nhiều quy định chuẩn hóa nghiệp vụ đầu vào đối với các bảo mẫu, giáo viên mầm non. Quan trọng hơn, về phía phụ huynh, sự tăng cường giám sát điều kiện, chất lượng học tập của con trẻ ở trường cũng được đưa ra như một yêu cầu, buộc nhà trường muốn thu hút phụ huynh gửi con thì phải bảo đảm những điều kiện vật chất cơ bản: môi trường thông thoáng, cơ sở tiện nghi, sạch sẽ và nhất là phải có camera để phụ huynh có thể theo dõi lớp học của con em mình từ xa, giúp họ phần nào có cảm giác an tâm tạm thời.

Nhiều phụ huynh có điều kiện sẵn sàng trả mức phí cao, đôi khi chỉ vì chiếc camera đặt ở góc phòng học của con em mình. Nhưng xem ra những điều kiện đó vẫn không thể đủ để bảo đảm cho một điều kiện chăm sóc, giáo dục yên ổn. Điều gì xảy ra phía góc khuất những chiếc camera, thậm chí điều gì phản sư phạm đang diễn ra ngay trước camera mà con cái họ tiếp nhận hằng ngày, họ không thể giám sát đầy đủ.

Nhà trường - đặc biệt là trường mầm non, nhà trẻ - không chiếc camera hay nguyên tắc áp đặt nào từ bên ngoài có thể thay thế được tình yêu thương con trẻ nơi những người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm được tuyển chọn từ đầu vào là cần thiết nhưng sự tự giám sát bằng cả trách nhiệm, ý thức tự hoàn thiện sản phẩm sư phạm của những nhà quản lý, nhà đầu tư các cơ sở này mới tạo ra được niềm tin tưởng đối với các phụ huynh.

Một bé trai 5 tuổi ở Trường Mầm non Krông Ana (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) suýt mất mạng vì trong lúc em đang đi vệ sinh, nền nhà và bồn cầu sụt xuống, rơi xuống hố sâu 5 m cũng một lần nữa cho thấy nguy cơ ở trường mầm non khi cơ sở vật chất được đầu tư cẩu thả, không bảo đảm an toàn.

Sau những vụ việc chấn động như thế, rồi đây các địa phương hẳn sẽ có cách thức rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của trường mầm non. Nhưng ở một mặt khác, những cơ sở cung cấp dịch vụ giữ trẻ, mầm non vẫn mọc lên công khai, quá dễ dàng, dưới nhiều hình thức.

Và cứ thế, thỉnh thoảng niềm tin vào các chuẩn mực nghiệp vụ, điều kiện bắt buộc, những cam kết sư phạm mà các cơ sở giáo dục mầm non đưa ra đôi khi lại bị lung lay vì những tin rất xấu.

Nguyễn Vĩnh Nguyên