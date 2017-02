Miền Bắc rét đậm trên diện rộng, miền Trung mưa to

22/02/2017 09:11

Từ ngày mai 23-2, nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C - Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày mai 23-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 24-2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm mai 23-2, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Ở TP Hà Nội, từ đêm 23-2, có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 14-16 độ C .

Từ ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0 m.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ ngày 24-2, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, có nơi rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Văn Duẩn