Miền Bắc rét, miền Nam nóng

22/01/2017 23:49

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 22-1, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13-15 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, khu vực núi cao dưới 10 độ C.

Dự báo từ ngày 23 đến 25-1 (26-28 tháng chạp), ở Bắc Bộ sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm nhưng vẫn trong ngưỡng rét, phổ biến 13-15 độ C, sau tăng lên 14-17 độ C và cao nhất vào trưa và chiều, khoảng 19-22 độ C. Từ ngày 26 đến 30-1 (từ 29 tháng chạp đến mùng 3 Tết), trời khô ráo, trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Tuy nhiên, do tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ lại giảm dần, có mưa nhỏ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 22-1, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14-17 độ C. Từ ngày 23 đến 25-1, tiết trời rét nhẹ với nền nhiệt thấp nhất khoảng 17-19 độ C. Từ ngày 26 đến 30-1, nhiệt độ tiếp tục tăng, trưa chiều có nắng nhẹ.

Ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, từ ngày 22 đến 23-1 có mưa rải rác từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ phổ biến 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 22 đến 30-1 (từ 25 tháng chạp đến mùng 3 Tết), trời không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ ban ngày từ 27-30 độ C ở Tây Nguyên và 30-33 độ C tại Nam Bộ.

Nhận định về diễn biến thời tiết dịp Tết nguyên đán, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thêm: Ở Bắc Bộ, từ mùng 1 đến hết mùng 5 Tết (ngày 1-2), thời tiết sẽ chuyển sang giai đoạn không khí lạnh suy yếu, có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm và sáng (còn gọi là mưa Xuân); trưa và chiều trời hửng nắng. Do vậy, nhiệt độ cao nhất ban ngày tăng nhẹ so với trước đó, ở mức 20-23 độ C, thấp nhất vào ban đêm với mức 15-18 độ C, chỉ còn rét vào ban đêm và sáng sớm. Khoảng đầu tháng 2-2017, miền Bắc sẽ chuyển sang tiết trời lập Xuân. Nhiều khả năng năm nay mưa phùn ẩm ướt hơn năm 2016.

Ông Hải nhận định TP HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ đón Tết năm nay trong tiết trời tương đối nóng. “TP HCM sẽ nóng, trời oi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 33 độ C, ban đêm 24-27 độ C; một vài ngày có mưa rào” - ông Hải thông tin.

Nhìn chung trong những ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, các tỉnh, thành miền Bắc tuy có rét, miền Nam nắng nóng nhưng tiết trời vẫn thuận lợi cho người dân du Xuân.

Văn Duẩn