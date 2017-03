Một hành khách ở TPHCM bị cấm bay trên lãnh thổ Việt Nam

13/03/2017 09:36

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa ra quyết định cấm bay đối với một hành khách vi phạm.

Quyết định cấm bay được ban hành trên cơ sở đề xuất của Cảng vụ Hàng không miền Nam đối với ông Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1970, thường trú tại quận Tân Phú, TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Đ. là hành khách có vé đi trên chuyến bay VJ373 từ Quảng Nam đi TP HCM. Tại sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Ngãi), khi làm thủ tục kiểm tra an ninh để đi chuyến bay VJ 373, ông Nguyễn Văn Đ. đã không tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh hàng không. Khi được hướng dẫn, nhắc nhở, ông Đ. đã đôi co với lực lượng có chức năng.

Căn cứ Nghị định 147/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nhà chức trách hàng không tại sân bay Chu Lai đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Đ., mức phạt tiền 750.000 đồng.

Tuy nhiên đã quá thời hạn vi phạm hành chính 15 ngày, ông Đ. vẫn không chịu nộp tiền phạt. Cục Hàng không Việt Nam đã ra lệnh cấm bay theo quy định. Lệnh cấm bay này có hiệu lực trong vòng 12 tháng đối với tất cả các chuyến bay đi và đến trên lãnh thổ Việt Nam.

