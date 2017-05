Mưa to, gió mạnh vẫn tái diễn ở Sài Gòn

21/05/2017 11:14

Cơn mưa chiều 20-5 gây ngập nhiều nơi ở TP HCM - Ảnh: Quốc Chiến

Ngày 21-5, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin trong hôm nay mưa lớn vẫn còn tái diễn ở phạm vi lớn tại TP HCM, trong đó có những điểm có lượng mưa từ 50 - 70mm. Tuy nhiên, nếu so sánh với cơn mưa hôm 20-5 có giảm một ít.

"Hôm qua, mưa to do Nam Bộ ảnh hưởng bởi rìa nam của trục rãnh thấp vắt ngang qua. Từ đó gây ra hiện tượng hội tụ gió trên tầng cao… Mưa chiều qua tại trạm Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình có mưa to nhất", ông Quyết nói.

Cũng theo ông những ngày tới mưa không ngừng diễn ra gây nên hiện tượng ngập nước, kẹt xe nên người dân cần nắm bắt sớm thông tin dự báo để chủ động trong sinh hoạt.

Trong khi đó ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nhìn nhận năm nay biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Vì vậy, khả năng xảy ra thời tiết cực đoan sẽ lặp lại như năm 2016.

MINH THANH