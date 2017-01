Nam sinh viên bị anh họ dùng dao chém chết tại nhà

03/01/2017 12:44

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Trần Miện Ngọc (SN 1994, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Miện Ngọc bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 2-1, Ngọc ở nhà cha ruột Trần Văn Còn (SN 1955) tại tổ 24E, phường Hòa Phát. Trong nhà lúc này ngoài Ngọc còn có vợ, chị gái của Ngọc và một người em họ tên Nguyễn Văn Thông (SN 1998, ngụ phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Thông là anh em bạn dì ruột với Ngọc hiện tạm trú nhà ông Còn để đi học tại Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Thời điểm trên, Thông đang ngồi bên máy tính thì bỗng dưng bị Ngọc cầm dao từ phía sau chém mạnh vào cổ. Ngay sau đó, cả nhà đã hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa Thông đến bệnh viện nhưng do vết chém quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hàng xóm đã báo vụ việc lên công an địa phương. Lúc này, lực lượng Công an phường Hòa Phát đến hiện trường và bắt Ngọc về trụ sở. Trung tá Lê Văn Quân, Trưởng Công an phường Hòa Phát cho hay khi về đến trụ sở, bất cứ ai hỏi gì Ngọc cũng im lặng không trả lời.

Theo trung tá Quân, Ngọc làm công nhân cho một cơ sở sản xuất hạt nhựa ở gần nhà. Gia đình của Ngọc cho biết trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2,3 ngày thì hung thủ có biểu hiện khác thường. Cụ thể là Ngọc thường chắp tay vái lạy, đi lang thang và nhịn ăn. Gia đình đang chuẩn bị đưa Ngọc đi khám bệnh thì xảy ra vụ việc.

B.Vân