Nam thanh niên lõa thể tử vong với nhiều vết thương

29/12/2016 12:07

Ngày 29-12, một lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn L. (SN 1982, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín).

Người dân bất ngờ phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn L. ngoài đồng

Thi thể anh L. được người dân phát hiện vào trưa 26-12. Theo lãnh đạo Công an huyện Thường Tín, bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định, anh L. tử vong do đa chấn thương, trên người có nhiều vết thương nặng.

Trước đó, ngày 26-12, một số người dân ra cánh đồng thuộc thôn Văn Trai (xã Văn Phú, huyện Thường Tín) thì phát hiện thi thể anh L. ở dưới chân cột điện cao thế, trên người không có quần áo.

Theo người nhà nạn nhân, anh L. đang điều trị bệnh ở Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín. Sáng 26-12, người nhà mang cơm ra bệnh viện cho anh L. thì không thấy ở phòng. Sau đó, người nhà đi tìm nhưng không có kết quả. Đến trưa cùng ngày, người nhà anh L. nhận được tin báo phát hiện thi thể anh L. ở cánh đồng thôn Văn Trai.

Được biết, mọi đồ đạc, tư trang cá nhân như điện thoại, tiền, quần áo của anh L. vẫn còn tại giường bệnh.

Trước thông tin trên, ông Phạm Hoàng Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín, cho biết anh L. nhập viện ngày 20-12 thuộc diện nội trú, được chẩn đoán viêm manh tràng và viêm tuyến nước bọt. Quá trình điều trị, bệnh nhân này tâm lý bình thường, không có biểu hiện khác lạ về thần kinh.

Trước đó, nhân viên bệnh viện vẫn thấy anh L. có mặt tại bệnh viện. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày 26-12, điều dưỡng trực khoa kiểm tra không thấy bệnh nhân L. nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Đến 13 giờ cùng ngày, bệnh viện nhận được tin báo từ phía công an phát hiện anh L. tử vong cách bệnh viện khoảng 1 km.

Nguyễn Hưởng