Nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu nghi buồn chuyện cá nhân

07/03/2017 09:42

Sáng 7-3, ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho hay một thanh niên ở địa phương đã tẩm xăng tự thiêu lúc rạng sáng.

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi Ảnh: Lộc Bằng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 7-3, người dân phát hiện anh Trang Nguyên Hải (SN 1982, ngụ thôn Cửa Suối, xã Cẩm Hà) trên người đầy lửa la hét lao từ nhà ra đường như một ngọn đuốc sống. Dù mọi người nhanh chóng lao vào dập lửa nhưng anh Hải đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, anh Hải chưa có vợ, sống cùng mẹ và em gái. Cơ quan chức năng nhận định có thể do buồn chuyện cá nhân nên anh Hải đã tẩm xăng tự thiêu. Hiện Công an TP Hội An đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tr.Thường