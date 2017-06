Nắng nóng đặc biệt, nhiệt độ ngoài trời Hà Nội trên 50 độ C

04/06/2017 10:43

Bất cứ chỗ nào có bóng mát cũng sẽ là nơi tránh trú, nghỉ ngơi của người dân Hà Nội trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt này. Trong ảnh: Giấc ngủ trưa tranh thủ tại công viên của một người lao động tự do - Ảnh: Nguyễn Hưởng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, ngày hôm qua 3-6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ C. Với mức nhiệt độ 42 độ C quan trắc được tại Trạm Hà Đông, đây là mức nhiệt quan trắc đo được cao nhất ở Hà Nội từ năm 1972 đến nay.

Và nền nhiệt nêu trên chỉ là số liệu đo đạc tại các trạm quan trắc, thực tế nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội cao hơn nhiều, thậm chí lên đến 50 độ C.

Lần đầu tiên trong năm 2017, cơ quan khí tượng đã phải dùng tới khái niệm "nắng nóng đặc biệt gay gắt" trong bản tin thời tiết để nói về tình trạng nắng nóng.

Dự báo ngày hôm nay 4-6 và ngày mai 5-6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.



Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay và ngày mai 6-6 trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ C.

Từ ngày 6-6, nắng nóng sẽ dịu dần.



Văn Duẩn