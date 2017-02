Ngập tràn du khách về Hội An dự Hội Tết Nguyên tiêu

12/02/2017 16:50

Ngày 12-2, hàng ngàn du khách đã đổ về Hội An(Quảng Nam) du Xuân và dự hội Tết Nguyên tiêu 2017.

Đông đảo du khách khắp nơi về dự hội Tết Nguyên tiêu

Tết Nguyên Tiêu được người dân Phố cổ Hội An tổ chức vào ngày 16 tháng giêng âm lịch hàng năm để bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, người người an khang thịnh vượng. Đây còn được xem là ngày “Thiên quan tứ phước” - ngày mà các quan nhà trời ban phước lành cho mọi sinh linh trên thế gian. Vì vậy, nhiều nơi ở Hội An tổ chức cúng tế, cầu an, giải hạn, trang hoàng phố phường rực rỡ. Đây cũng là dịp để du khách trải nghiệm nét đẹp văn hóa độc đáo của Hội An, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian, từng bước phát triển loại hình du lịch tâm linh, tạo nên sức hấp dẫn của di sản văn hóa thế giới Hội An.

Một số hình ảnh du khách về dự Tết Nguyên tiêu ở Hội An trong ngày 12-2:

Du khách nước ngoài cũng đổ về Hội An dịp này khá đông

Điều đặc biệt là người dự hội đông nhưng đều theo truyền thống văn hóa của người Hội An là ở các nơi đều xếp hàng trật tự, chờ đến lượt vào chùa/hội quán để làm lễ, cầu tài, cầu lộc; tuyệt nhiên không có sự chen lấn, ồn ào.

Vào nội điện, ai nấy đều thành tâm khấn lễ

Nam du khách này đã nhận được lộc năm mới với niềm vui tràn trề

Dịp này, du khách cũng thỏa thích tìm mua các món đặc sản địa phương

Các cháu thiếu nhi thì có các món ăn khoái khẩu thưởng thức tại chỗ

Các du khách quốc tế cũng có dịp chọn cho mình một món hàng lưu niệm ưng ý

Viết Hai