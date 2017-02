Nghi án vợ chồng bị đầu độc

15/02/2017 12:15

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 15-2, ông Nguyễn Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án vợ chồng ông Nguyễn Thế Bảo (41 tuổi) và bà Trần Thị Tuyết Nga (33 tuổi, ngụ xã Ea Bar) bị đầu độc trong nước uống. Theo ông Truyền, sáng 14-2, vợ chồng ông Bảo đi làm rẫy ở địa bàn xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) và mang theo một can nước để uống. Đến nơi, vợ chồng ông Bảo để can nước trong chòi rồi ra rẫy làm. Đến trưa cùng ngày, khi 2 vợ chồng vào chòi rẫy lấy can nước ra uống. Ông Bảo uống trước nhưng không phát hiện, đến lượt bà Nga uống xong thì phát hiện nước có mùi lạ. Sau khi trình báo công an, vợ chồng ông Bảo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu rồi chuyển xuống TP HCM.

Bà Phạm Thị Thìn cho rằng nước đã được lọc qua máy, hàng ngày vẫn dùng nên ghi ngờ có người bỏ thuốc cỏ vào can nước trong lúc làm rẫy

Còn theo bà Phạm Thị Thìn (71 tuổi, mẹ ông Bảo), sáng 14-2 con trai, con dâu đi rẫy để bón phân, tưới cà phê và mang theo một can nhựa loại 5 lít đựng nước lạnh ở giếng nhà mình đã được xử lý qua máy lọc, đảm bảo chất lượng. Đến trưa, 2 vợ chồng vào chòi ăn cơm, uống nước. Một lúc sau, 2 người thấy trong bụng khó chịu, buồn nôn, kiểm tra nước có màu xanh lợt bất thường.

Nghi bị đầu độc, ông Bảo đem can nhựa đựng nước đến công an xã Ea Nuôl trình báo rồi cùng vợ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ tại đây súc ruột, vợ chồng ông Bảo được chuyển xuống Bệnh viện Nhiệt đới (TP HCM) để tiếp tục điều trị. “Theo suy đoán của chúng tôi, ai đó bỏ thuốc cỏ cháy vào nước để đầu độc vợ chồng ông Bảo” - ông Nguyễn Đình Phương (anh rể ông Bảo) cho biết thêm.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Duy Nhật (em ruột bà Nga) cho biết hiện ông đang đi theo chăm sóc vợ chồng ông Bảo tại Bệnh viện Nhiệt đới. Hiện tại, sức khỏe vợ chồng ông Bảo đã tạm ổn.

Tin - ảnh: C. Nguyên